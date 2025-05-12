Пресс-секретарь кремля песков заявил, что язык ультиматумов неприемлем для москвы

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что россия серьезно настроена на серьезный поиск путей долгосрочного урегулирования в Украине, и добавил, что язык ультиматумов неприемлем для москвы. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Как вы знаете, подводя итоги праздничных торжеств в москве, посвященных 9 Мая, многочисленных встреч и переговоров с нашими зарубежными гостями, президент россии выступил с заявлением. В этом заявлении, в частности, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Тех самых прямых переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году. Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки "украинского кризиса", выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств - сказал песков.

Он также заявил, что ныне известна и позиция президента США Дональда Трампа, который призвал Украину безотлагательно, без каких-либо условий принять участие в предложенной россии встрече.

Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Эрдоган подтвердил готовность сделать все для организации переговоров. Это все, что я могу из этого сюжета на сегодня сказать. В общем мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования - добавил песков.

Кроме того, он заявил, что с россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов.

До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера. Если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Такой язык ультиматумов для россии неприемлем. Она не подходит. С россией нельзя разговаривать на таком языке - заявил спикер кремля.

Напомним

Правительство Германии в координации с европейскими партнерами намерено подготовить санкции против россии, если москва не выполнит требования о прекращении огня.

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.