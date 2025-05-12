Речник кремля пєсков заявив, що мова ультиматумів є неприйнятною для москви

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія серйозно налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового врегулювання в Україні, та додав, що мова ультиматумів неприйнятна для москви. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

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Як ви знаєте, підбиваючи підсумки святкових урочистостей у москві, присвячених 9 Травня, численних зустрічей і переговорів із нашими зарубіжними гостями, президент росії виступив із заявою. У цій заяві, зокрема, чітко і недвозначно виклав нашу позицію щодо відновлення прямих переговорів у Стамбулі без жодних попередніх умов. Тих самих прямих переговорів, які були перервані українською стороною 2022 року. Такий підхід, націлений саме на пошук реальної дипломатичної розв'язки "української кризи", вихід на усунення першопричин конфлікту і встановлення міцного миру, зустрів розуміння і підтримку у лідерів багатьох держав - сказав пєсков.

Він також заявив, що нині відома і позиція президента США Дональда Трампа, який закликав Україну невідкладно, без будь-яких умов взяти участь у запропонованій росії зустрічі.

У вчорашній телефонній розмові президент Туреччини Ердоган підтвердив готовність зробити все для організації переговорів. Це все, що я можу з цього сюжету на сьогодні сказати. Загалом ми налаштовані на серйозний пошук шляхів довгострокового мирного врегулювання - додав пєсков.

Окрім того, він заявив, що з росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.

До цього попередження ми вже чули попередження позавчора. Якщо ви пам'ятаєте. Також вони були озвучені в досить ультимативній формі. Така мова ультиматумів для росії неприйнятна. Вона не підходить. З росією не можна розмовляти такою мовою - заявив речник кремля.

Нагадаємо

Уряд Німеччини в координації з європейськими партнерами має намір підготувати санкції проти росії, якщо москва не виконає вимоги про припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.