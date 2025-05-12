Командующий Нацгвардии Александр Пивненко остался на должности и продолжает работу – НГУ

Командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом заявили в Национальной гвардии Украины, передает УНН.

С целью избежания распространения недостоверной информации от неофициальных источников, сообщаем, что командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей. Он продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме - говорится в сообщении.

Детали

10 мая в Министерстве внутренних дел сообщили, что шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей.

Детективы НАБУ пришли с обысками домой к:

• командующего Нацгвардии бригадного генерала Александра Пивненко;

• директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Сергея Гриценко;

• директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Николая Модлинского;

• заместителя директора Департамента логистики – начальника управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковника Александра Калатынца;

• начальника управления расквартирования и капстроительства полковника Дениса Ганаза;

• начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковника Владимира Федоровского.

Напомним

Киевская компания поставила Нацгвардии бракованной военной формы более чем на 28 млн грн. СБУ разоблачила двух основателей компании, которые поставляли некачественную военную форму для Нацгвардии. Фигуранты отгрузили 30 тыс. единиц одежды с некачественной фурнитурой.