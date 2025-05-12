Командувач Нацгвардії Олександр Півненко залишився на посаді і продовжує роботу - НГУ

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків. Про це заявили у Національній гвардії України, передає УНН.

З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків. Він продовжує виконувати свої обов'язки та визначені завдання у штатному режимі - йдеться у повідомленні.

Деталі

10 травня у Міністерстві внутрішній справ повідомили, що шість посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад.

Детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до:

• командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;

• директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;

• директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;

• заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;

• начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза;

• начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Нагадаємо

Київська компанія поставила Нацгвардії бракованої військової форми на понад 28 млн грн. СБУ викрила двох засновників компанії, які постачали неякісну військову форму для Нацгвардії. Фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу з неякісною фурнітурою.