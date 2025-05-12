В селе на Закарпатье зафиксировали вспышку гепатита А: ввели ограничения

Из-за вспышки вирусного гепатита А в селе Иза в Закарпатской области запрещены массовые мероприятия до 21 июня 2025 года, карантин в школах, усилены проверки и дезинфекция, жителей призывают соблюдать гигиену и ограничить контакты, сообщил в понедельник Хустский городской совет в Facebook, пишет УНН.

В связи с ростом количества заболеваний вирусным гепатитом А в селе Иза, по решению городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на территории села установлены признаки чрезвычайной ситуации биологического характера - сообщили в горсовете.

В связи с этим, по данным горсовета:

запрещены массовые мероприятия (свадьбы, празднования и т.д.) до 21 июня 2025 года;

закрыты учебные заведения села Иза – введен карантин;

проводятся проверки объектов торговли, дезинфекция воды, отбор проб, медицинское обследование контактных лиц;

к контролю за выполнением противоэпидемических мероприятий привлечены службы санитарного надзора и общественной безопасности.

Жителей призвали:

избегать массовых собраний, ограничить социальные контакты;

употреблять только кипяченую или бутилированную воду;

соблюдать правила личной гигиены.

"При первых симптомах (тошнота, боль в животе, желтуха) немедленно обратиться к врачу. Призываем к ответственности и поддержке в борьбе с распространением инфекции", - отметили в горсовете.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировано 34 случая гепатита А, 20 из которых у детей. Причины вспышки выясняются, специалисты проводят эпидемиологическое расследование и принимают противоэпидемические меры.

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