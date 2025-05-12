В селе на Закарпатье зафиксировали вспышку гепатита А: ввели ограничения
Киев • УНН
В селе Иза на Закарпатье из-за вспышки вирусного гепатита А запретили массовые мероприятия до 21 июня 2025 года и ввели карантин в школах. Жителей призывают соблюдать гигиену.
Из-за вспышки вирусного гепатита А в селе Иза в Закарпатской области запрещены массовые мероприятия до 21 июня 2025 года, карантин в школах, усилены проверки и дезинфекция, жителей призывают соблюдать гигиену и ограничить контакты, сообщил в понедельник Хустский городской совет в Facebook, пишет УНН.
В связи с ростом количества заболеваний вирусным гепатитом А в селе Иза, по решению городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на территории села установлены признаки чрезвычайной ситуации биологического характера
В связи с этим, по данным горсовета:
- запрещены массовые мероприятия (свадьбы, празднования и т.д.) до 21 июня 2025 года;
- закрыты учебные заведения села Иза – введен карантин;
- проводятся проверки объектов торговли, дезинфекция воды, отбор проб, медицинское обследование контактных лиц;
- к контролю за выполнением противоэпидемических мероприятий привлечены службы санитарного надзора и общественной безопасности.
Жителей призвали:
- избегать массовых собраний, ограничить социальные контакты;
- употреблять только кипяченую или бутилированную воду;
- соблюдать правила личной гигиены.
"При первых симптомах (тошнота, боль в животе, желтуха) немедленно обратиться к врачу. Призываем к ответственности и поддержке в борьбе с распространением инфекции", - отметили в горсовете.
Напомним
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировано 34 случая гепатита А, 20 из которых у детей. Причины вспышки выясняются, специалисты проводят эпидемиологическое расследование и принимают противоэпидемические меры.
В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно12.05.25, 14:05 • 16320 просмотров