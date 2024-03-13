Папа Франциск призвал к молитве против войны и снова вспомнил о переговорах

Папа Римский Франциск выступил с осуждением всех войн, через несколько дней после того, как вызвал раздражение Киева и коалиции поддержки Украины, предложив Украине мирные переговоры с российским агрессором.

Об этом передает УНН с ссылкой на Tagesschau.

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После жесткой критики его заявления о поднятии "белого флага" во время войны в Украине, Папа Франциск не прокомментировал спор. Но в среду 13 марта, на традиционной общей аудиенции глава Католической Церкви призвал к общей молитве против войны.

Помолимся Господу, чтобы дал нам благодать преодолеть это безумие войны, которая всегда является поражением - сказал 87-летний понтифик перед многочисленными верующими на площади Святого Петра в Риме.

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В эфире телевидения Швецарии, Папа Франциск сообщил следующее:

Когда вы осознаете, что вы побеждены, что дела идут плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры - говорилось в сообщении.

Когда Франциска спросили о призывах к "мужеству сдаться, белому флагу", он ответил:

Это вопрос перспективы. Но я думаю, что те, кто признает ситуацию, кто думает о людях, кто имеет мужество белого флага для переговоров, сильнее - заявил глава Католической Церкви.

Напомним,

Недавно Папа Франциск призвал Украину договариваться с Россией о мире в связи с ходом боевых действий и говорил о "мужестве белого флага" и о том, что мирных переговоров не стоит стесняться.

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