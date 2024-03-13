Шольц в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине: "Это черта, которую я не хочу пересекать как канцлер"

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз высказался против поставки крылатых ракет Taurus в Украину. По его словам, ракеты возможно передать только при условии, если немецких военных, которые нужны будут для управления Taurus, разместят за пределами Украины, сообщает УНН со ссылкой на Tagesschau.

"Для меня не может быть и речи о поставках систем вооружений большой дальности, которые могут быть рационально поставлены только при условии размещения немецких солдат за пределами Украины", - заявил канцлер.

Также Шольц добавил: "Это черта, которую я не хочу пересекать как канцлер"...

Дополнение

Парламентская фракция ХДС/ХСС угрожает создать следственную комиссию, чтобы выяснить, как канцлер Олаф Шольц пришел к выводу, что крылатые ракеты "Taurus" могут быть развернуты только при участии немецких солдат.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что отправится в Берлин в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме во вторник.