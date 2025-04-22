Зеленский: верим, что Пасхальное время позволит сделать необходимые шаги к тишине и миру
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о визите в Рим для почтения памяти Папы Франциска. Он выразил надежду, что Пасхальное время будет способствовать достижению мира в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пасхальное время позволит предпринять необходимые шаги – шаги к тишине, к миру, а также подтвердил визит в Рим, чтобы почтить усопшего Папу Римского Франциска. Об этом Зеленский заявил во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает УНН.
Встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Вчера мы все узнали печальное известие – отошел в вечность Папа Франциск. Мои соболезнования. Мы помним его молитвы за мир для Украины. Наше государство будет представлено в Риме на церемонии прощания уже в эту субботу. Сейчас – неделя после Пасхи, и каждый день есть российские обстрелы, удары. Мы все верим, что это Пасхальное время позволит предпринять необходимые шаги – шаги к тишине, к миру. Нужно реальное прекращение огня, нужен длительный и твердый мир
Он подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке религиозных общин.
Духовная дипломатия, дипломатия ценностей всегда помогает. И это – главная тема нашей встречи. Важно продолжать соответствующие контакты с партнерами. Спасибо церквям и религиозным организациям за каждый результат в адвокации Украины, за молитвы и поддержку наших людей на протяжении всей войны
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский собирается в Рим, чтобы почтить усопшего Папу Римского Франциска, дату похорон которого обсуждают.