Зеленский: верим, что Пасхальное время позволит сделать необходимые шаги к тишине и миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пасхальное время позволит предпринять необходимые шаги – шаги к тишине, к миру, а также подтвердил визит в Рим, чтобы почтить усопшего Папу Римского Франциска. Об этом Зеленский заявил во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает УНН.

Встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Вчера мы все узнали печальное известие – отошел в вечность Папа Франциск. Мои соболезнования. Мы помним его молитвы за мир для Украины. Наше государство будет представлено в Риме на церемонии прощания уже в эту субботу. Сейчас – неделя после Пасхи, и каждый день есть российские обстрелы, удары. Мы все верим, что это Пасхальное время позволит предпринять необходимые шаги – шаги к тишине, к миру. Нужно реальное прекращение огня, нужен длительный и твердый мир