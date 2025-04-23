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Зеленский: Украина не исключает ни одного формата для прекращения огня и в дальнейшем для мира

Киев • УНН

 • 2324 просмотра

Украина не исключает ни одного формата переговоров для достижения мира. В Лондоне продолжаются переговоры о прекращении огня.

Зеленский: Украина не исключает ни одного формата для прекращения огня и в дальнейшем для мира

Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру, подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский, на фоне начала переговоров в Лондоне, сосредоточенных на, как сообщали в ОП, "способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира", пишет УНН.

Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таким было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года. Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идет россия и прекращает убийства. На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должно быть общим первым приоритетом со всеми партнерами - сохранение жизней

- сообщил Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что была встреча с партнерами в Париже.

Продолжаем сегодня в Лондоне - украинская делегация уже начала встречи. Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру

- указал Зеленский.

Делегация Украины прибыла в Лондон: Ермак обещает "несмотря ни на что" работать ради мира, в фокусе - способы достижения прекращения огня23.04.25, 11:19 • 6890 просмотров

При этом он сообщил о сегодняшней вражеской атаке.

"Сейчас на Днепровщине врачи оказывают всю необходимую помощь людям, которые были ранены утром ударом российского FPV-дрона. Чрезвычайно жестокий удар и абсолютно сознательное военное преступление. россияне ударили в городе Марганец по автобусу, который перевозил рабочих и работниц горно-обогатительного комбината. Обычный автобус. Это очевидно гражданский объект, гражданская цель. Более 40 раненых, большинство – женщины, есть очень тяжелые ранения. К сожалению, 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", - указал Глава государства.

Он отметил, что такие российские удары по гражданским FPV-дронами, к сожалению, не являются редкостью. "Больше всего от такого террора страдают гражданские в Херсоне и области, в Купянске, в Покровске, в громадах Днепровщины: Никополь и Марганец. Фактически ежедневно есть такие удары. россияне еще и хвастаются ими, публикуя в интернете видео попаданий по гражданским. Весь мир должен воспринимать это трезво: если такую форму террора применяют россияне, то другие террористы тоже могут перенять ее. Это одна из причин, почему продолжение российской агрессии является глобально опасным. Война со временем меняется, и чем дольше длится, тем больше, к сожалению, могут быть модернизированы формы убийств и издевательств над людьми", - подчеркнул Президент.

Прекращение убийств – это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны. Мир может прийти в тишине, и первый признак тишины – отсутствие террора

- подытожил Зеленский.

Украинская делегация начала первую встречу в Лондоне: обсудит с Британией пути укрепления Украины и гарантирования мира23.04.25, 12:29 • 5428 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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