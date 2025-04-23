В Белом доме заявили, что Зеленский движется в неправильном направлении

Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле о мирных переговорах. Дональд Трамп хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужны обе стороны войны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Как справедливо отметил президент Трамп в своем заявлении, именно президент Обама отдал Крым, позволив россии захватить его в 2014 году. И поэтому президент не просит Украину признать Крым. Никто их об этом не просил. Он просит, чтобы люди сели за стол переговоров, признавая, что это была жестокая война, которая длилась слишком долго. И чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны должны уйти немного недовольными - сказала Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Зеленский пытается вести эти мирные переговоры в прессе, что неприемлемо для президента Трампа.

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Это должны быть закрытые переговоры. Команда президента по национальной безопасности, его советники потратили много времени, энергии и усилий, чтобы попытаться положить конец этой войне. Американские налогоплательщики профинансировали эти усилия миллиардами долларов. И хватит. Президент разочарован, его терпение заканчивается. Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет увидеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Но для этого нужны обе стороны войны. И, к сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении - заявила Ливитт.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне начала переговоров в Лондоне подчеркнул, что Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру.