Шмыгаль встретился с министром финансов США: о чем шла речь
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом. Он поблагодарил за поддержку и санкции против рф. Стороны обсудили экономическое партнерство, инвестиционный фонд и зону свободной торговли.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Вашингтоне с министром финансов США Скотом Бессентом. Об этом глава украинского правительства сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По его словам, он лично поблагодарил американский народ за "чрезвычайную и всестороннюю поддержку во время полномасштабного вторжения россии".
Отдельно выразил благодарность президенту Дональду Трампу за подписание указа, которым он еще на один год продлил санкции против россии, а также за продление на год запрета на вход в американские порты судов, принадлежащих россии или имеющих связи с рф. Необходимо усиливать санкционное давление на агрессора, чтобы принудить его к миру
Он также указал, что правительство Украины "без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления".
Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года
Он добавил, что стороны договорились "начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США".
"Ценим конструктивный тон переговоров между нашими техническими командами и рассчитываем на дальнейший плодотворный диалог для благосостояния украинского и американского народов", - резюмировал Шмыгаль.
Напомним
Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что война в Украине закончилась бы "мгновенно", если бы Киев вывел бы свои войска из этих четырех областей, а именно Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.
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