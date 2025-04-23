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Шмыгаль встретился с министром финансов США: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом. Он поблагодарил за поддержку и санкции против рф. Стороны обсудили экономическое партнерство, инвестиционный фонд и зону свободной торговли.

Шмыгаль встретился с министром финансов США: о чем шла речь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Вашингтоне с министром финансов США Скотом Бессентом. Об этом глава украинского правительства сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По его словам, он лично поблагодарил американский народ за "чрезвычайную и всестороннюю поддержку во время полномасштабного вторжения россии".

Отдельно выразил благодарность президенту Дональду Трампу за подписание указа, которым он еще на один год продлил санкции против россии, а также за продление на год запрета на вход в американские порты судов, принадлежащих россии или имеющих связи с рф. Необходимо усиливать санкционное давление на агрессора, чтобы принудить его к миру

- написал Шмыгаль.

Он также указал, что правительство Украины "без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления".

Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года

- пообещал премьер.

Он добавил, что стороны договорились "начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США".

"Ценим конструктивный тон переговоров между нашими техническими командами и рассчитываем на дальнейший плодотворный диалог для благосостояния украинского и американского народов", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что война в Украине закончилась бы "мгновенно", если бы Киев вывел бы свои войска из этих четырех областей, а именно Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.

Это заявление очень вредит мирным переговорам с россией: Трамп раскритиковал Зеленского за позицию по Крыму23.04.25, 19:27 • 5616 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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