Шмыгаль встретился с министром финансов США: о чем шла речь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Вашингтоне с министром финансов США Скотом Бессентом. Об этом глава украинского правительства сообщил в Telegram, информирует УНН.

По его словам, он лично поблагодарил американский народ за "чрезвычайную и всестороннюю поддержку во время полномасштабного вторжения россии".

Отдельно выразил благодарность президенту Дональду Трампу за подписание указа, которым он еще на один год продлил санкции против россии, а также за продление на год запрета на вход в американские порты судов, принадлежащих россии или имеющих связи с рф. Необходимо усиливать санкционное давление на агрессора, чтобы принудить его к миру