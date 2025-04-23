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Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США: про що йшла мова

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США Скотом Бессентом. Він подякував за підтримку та санкції проти рф. Сторони обговорили економічне партнерство, інвестиційний фонд і зону вільної торгівлі.

Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США: про що йшла мова

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч у Вашингтоні з міністром фінансів США Скотом Бессентом. Про це глава українського уряду повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За його словами, він особисто подякував американському народу за "надзвичайну й всебічну підтримку в час повномасштабного вторгнення росії".

Окремо висловив вдячність президенту Дональду Трампу за підписання указу, яким він ще на один рік продовжив санкції проти росії, а також за продовження на рік заборони на вхід до американських портів суден, що належать росії або мають зв’язки з рф. Необхідно посилювати санкційний тиск на агресора, аби примусити його до миру

- написав Шмигаль.

Він також вказав, що уряд України "без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови".

Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року

- пообіцяв прем'єр.

Він додав, що сторони домовилися "розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США".

"Цінуємо конструктивний тон перемовин між нашими технічними командами й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського та американського народів", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо

Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив в інтерв'ю французькому журналу Le Point, що війна в Україні закінчилася б "миттєво", якби Київ вивів би свої війська з цих чотирьох областей, а саме Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької.

Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з росією: Трамп розкритикував Зеленського за позицію щодо Криму23.04.25, 19:27 • 5618 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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