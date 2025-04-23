Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США: про що йшла мова

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч у Вашингтоні з міністром фінансів США Скотом Бессентом. Про це глава українського уряду повідомив у Telegram, інформує УНН.

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За його словами, він особисто подякував американському народу за "надзвичайну й всебічну підтримку в час повномасштабного вторгнення росії".

Окремо висловив вдячність президенту Дональду Трампу за підписання указу, яким він ще на один рік продовжив санкції проти росії, а також за продовження на рік заборони на вхід до американських портів суден, що належать росії або мають зв’язки з рф. Необхідно посилювати санкційний тиск на агресора, аби примусити його до миру - написав Шмигаль.

Він також вказав, що уряд України "без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови".

Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року - пообіцяв прем'єр.

Він додав, що сторони домовилися "розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США".

"Цінуємо конструктивний тон перемовин між нашими технічними командами й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського та американського народів", - резюмував Шмигаль.

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