Украина и США сохраняют дипломатические контакты по мирному урегулированию - МИД

Украина работает над поддержанием активного диалога с Соединенными Штатами на разных уровнях в рамках усилий по мирному урегулированию. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, комментируя результаты недавних переговоров в Лондоне, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам представителя МИД, несмотря на публичные спекуляции относительно возможного срыва переговоров в Лондоне, Украина подтвердила свою приверженность мирному процессу и провела запланированные встречи с представителями коалиции стран-партнеров, в частности США и Великобритании.

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По состоянию на сейчас мы работаем над дальнейшими контактами Украины и США на разных уровнях. Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важно поддержание этого диалога, обмен позициями, обмен мнениями - отметил Тихий.

В МИД подчеркнули, что сейчас продолжается напряженная дипломатическая работа, большая часть которой происходит непублично - за закрытыми дверями.

"Потому что это не на пользу процессу. Сейчас, я хочу, чтобы все понимали, происходит тяжелая, детальная, сложная, напряженная дипломатическая работа. Большая часть этой работы происходит вне объектива камер. И это нормально, когда речь идет о сложных дипломатических задачах", - добавил Тихий.

Напомним

В Лондоне, 23 апреля, состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих". От Украины в ней приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Украинская делегация также встретилась в Лондоне со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Украинская сторона подчеркнула, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира.