Следующие встречи с европейской и американской делегациями уже готовятся - МИД
Киев • УНН
Украина активно готовит встречи с европейскими и американскими делегациями. Анонсы о предстоящих переговорах ожидаются уже на этой неделе, сообщил спикер МИД Георгий Тихий.
Некоторые встречи Украины с европейской и американской делегациями уже готовятся. Пока детали встреч неизвестны, но анонсы их можно будет увидеть уже на этой неделе. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время стрима в соцсети Х, передает УНН.
Некоторые из них уже готовятся, но я пока не могу назвать место или дату, потому что это процесс, который продолжается, и мы не хотим навредить этому процессу. Но я могу подтвердить, что следующие встречи в этом формате готовятся, и вы, возможно, увидите некоторые анонсы, надеюсь, уже на этой неделе
Напомним
Украина работает над поддержанием активного диалога с Соединенными Штатами на разных уровнях в рамках усилий по мирному урегулированию.