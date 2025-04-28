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Следующие встречи с европейской и американской делегациями уже готовятся - МИД

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Украина активно готовит встречи с европейскими и американскими делегациями. Анонсы о предстоящих переговорах ожидаются уже на этой неделе, сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

Следующие встречи с европейской и американской делегациями уже готовятся - МИД

Некоторые встречи Украины с европейской и американской делегациями уже готовятся. Пока детали встреч неизвестны, но анонсы их можно будет увидеть уже на этой неделе. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время стрима в соцсети Х, передает УНН.

Некоторые из них уже готовятся, но я пока не могу назвать место или дату, потому что это процесс, который продолжается, и мы не хотим навредить этому процессу. Но я могу подтвердить, что следующие встречи в этом формате готовятся, и вы, возможно, увидите некоторые анонсы, надеюсь, уже на этой неделе 

– сказал Тихий.

Напомним

Украина работает над поддержанием активного диалога с Соединенными Штатами на разных уровнях в рамках усилий по мирному урегулированию.

Павел Башинский

Павел Башинский

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