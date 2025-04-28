Украина готовит переговоры с партнерами по ПВО и безопасности – Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит переговоры с партнерами. Приоритетом встреч станут вопросы ПВО, безопасности и поддержки Украины для прекращения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит переговоры с нашими партнерами. Приоритет встреч - ПВО, безопасность для наших людей, поддержка для Украины и поддержка для дипломатии, передает УНН.
Провел сегодня совещание с нашими дипломатами – мы готовим встречи, мы готовим переговоры с нашими партнерами, будет участие Украины в необходимых нашему государству саммитах. Приоритет очевиден – ПВО, безопасность для наших людей, поддержка для Украины и поддержка для дипломатии – для того, чтобы россия потеряла возможность затягивать войну
Напомним
Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что некоторые встречи Украины с европейской и американской делегациями уже готовятся. Пока детали встреч неизвестны, но анонсы их можно будет увидеть уже на этой неделе.