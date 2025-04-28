Макрон: в ближайшие дни Запад усилит давление на россию
Киев • УНН
В ближайшие дни Запад усилит давление на россию в вопросе достижения мира в Украине. Макрон убеждал Трампа действовать жестче с россией для прекращения огня.
В ближайшие восемь-десять дней Запад усилит давление на россию в вопросе установления мира в Украине. Об этом в интервью Paris Match заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает УНН.
Детали
В то же время он отметил, что в этом вопросе "остается осторожным", потому что "часть уравнения зависит от москвы".
Мы должны быть едиными и будем убеждать. Я считаю, что благодаря этой встрече в Ватикане нам удалось оказать давление на россию. Это была цель, потому что было неправильно, чтобы давление оказывалось только на Украину
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По его словам, во время встреч в Ватикане на похоронах Папы Римского Франциска он уговаривал президента США Дональда Трампа усилить позицию в переговорах с кремлем.
Я снова сказал ему, что мы должны быть гораздо тверже с россией, чтобы подтолкнуть владимира путина к прекращению огня. ... Мы должны быть готовы вместе с американцами усилить нашу позицию в отношении россии. ... Я считаю, что убедил американцев в возможности эскалации угроз и усилении санкций, чтобы заставить россиян согласиться на прекращение огня
Он добавил, что "от всех нас зависит создание условий для прочного и длительного мира".
Контекст
В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна соглашаться на последнее предложение президента США Дональда Трампа уступить территорию в обмен на прекращение огня с россией. По его убеждению, это было бы похоже на "капитуляцию".
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