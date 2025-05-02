Зеленский и Фредериксен обсудили поддержку Украины и усиление санкций против рф
Киев • УНН
Президент Украины и Премьер-министр Дании обсудили усиление санкций против россии для достижения мира. Также речь шла об инвестициях в ОПК и военных нуждах Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Лидеры обсудили шаги, необходимые для увеличения поддержки и единства вокруг Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Президент проинформировал о результатах дипломатических усилий команд Украины, США и стран Европы для достижения полного, безусловного прекращения огня как первого шага к справедливому и устойчивому миру. Глава государства подчеркнул, что Украина сразу поддержала американское предложение, и сейчас важно максимально усилить санкционное давление на россию, чтобы заставить ее двигаться к миру.
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Зеленский и Фредериксен также обсудили продолжение прямых инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс и актуальные военные потребности, среди прочего – дополнительные системы ПВО.
Отдельно речь шла о сотрудничестве в различных многосторонних форматах, прежде всего в рамках коалиции желающих.
Премьер-министр Дании заверила в полной поддержке и готовности приложить максимум усилий для достижения мира в Украине.
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