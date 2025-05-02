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Зеленський і Фредеріксен обговорили підтримку України та посилення санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 5560 перегляди

Президент України та Прем'єр-міністерка Данії обговорили посилення санкцій проти росії для досягнення миру. Також йшлося про інвестиції в ОПК та військові потреби України.

Зеленський і Фредеріксен обговорили підтримку України та посилення санкцій проти рф

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Лідери обговорили кроки, необхідні для збільшення підтримки та єдності довкола України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента. 

Деталі

Президент поінформував про результати дипломатичних зусиль команд України, США та країн Європи для досягнення повного, безумовного припинення вогню як першого кроку до справедливого та сталого миру. Глава держави наголосив, що Україна одразу підтримала американську пропозицію, і зараз важливо максимально посилити санкційний тиск на росію, щоб примусити її рухатися до миру. 

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Зеленський і Фредеріксен також обговорили продовження прямих інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс та актуальні військові потреби, серед іншого – додаткові системи ППО. 

Окремо йшлося про співпрацю у різних багатосторонніх форматах, передусім у межах коаліції охочих. 

Премʼєр-міністерка Данії запевнила в повній підтримці та готовності докласти максимум зусиль для досягнення миру в Україні.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Метте Фредеріксен
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