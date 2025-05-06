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Шахед-136

Ціни на російську нафту впали до дворічного мінімуму в рублях

Київ • УНН

 • 4294 перегляди

Середня ціна Urals та ESPO впала до 3 987 рублів за барель, що на 40% нижче закладеного урядом рф на 2025 рік. Через це уряд підвищив оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік.

Ціни на російську нафту впали до дворічного мінімуму в рублях

Середня ціна російської суміші нафти Urals та ESPO 2 на 40% нижче запланованої урядом рф на 2025 рік.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Російська ціна на нафту в рублях досягла дворічного мінімуму, який на 40% нижче рівня, що був закладений урядом рф на 2025 рік.

За підрахунками Reuters, середня ціна на російську нафту марки Urals і ВСТО впала 2 травня до 3 987 рублів або 48,92 долара за барель.

Це найнижчий показник з травня 2023 року. Також значно нижче від нещодавно зниженого урядового прогнозу у 5281 рубль за барель для російської нафтової суміші.

Ні тлі падіння цін на нафту, уряд росії минулого тижня підвищив оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік - з 0,5% до 1,7% валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо

Президент США вважає, що путін після падіння цін на нафту буде більш схильний до миру.

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах, відновившись після падіння до найнижчого рівня з 2021 року.

Минулої доби ціни на нафту впали на понад 2 долари за барель через плани ОПЕК+ прискорити видобуток.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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