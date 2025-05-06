Ціни на російську нафту впали до дворічного мінімуму в рублях
Київ • УНН
Середня ціна Urals та ESPO впала до 3 987 рублів за барель, що на 40% нижче закладеного урядом рф на 2025 рік. Через це уряд підвищив оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік.
Середня ціна російської суміші нафти Urals та ESPO 2 на 40% нижче запланованої урядом рф на 2025 рік.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Російська ціна на нафту в рублях досягла дворічного мінімуму, який на 40% нижче рівня, що був закладений урядом рф на 2025 рік.
За підрахунками Reuters, середня ціна на російську нафту марки Urals і ВСТО впала 2 травня до 3 987 рублів або 48,92 долара за барель.
Це найнижчий показник з травня 2023 року. Також значно нижче від нещодавно зниженого урядового прогнозу у 5281 рубль за барель для російської нафтової суміші.
Ні тлі падіння цін на нафту, уряд росії минулого тижня підвищив оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік - з 0,5% до 1,7% валового внутрішнього продукту.
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