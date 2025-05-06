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Ціни на нафту різко відновились після падіння до чотирирічного мінімуму минулої доби

Київ • УНН

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Ціни на нафту зросли на азіатських торгах, відновившись після падіння до найнижчого рівня з 2021 року. Причиною падіння стали побоювання щодо наслідків торговельної війни між США та Китаєм.

Ціни на нафту різко відновились після падіння до чотирирічного мінімуму минулої доби

Ціни на нафту сьогодні вранці зросли на товарних ринках. Водночас нафтові ринки залишалися напруженими через перебої з попитом.

Передає УНН із посиланням на Іnvesting та Аmbito.

Деталі

Ціни на нафту різко зросли на азіатських торгах у вівторок, відновившись з чотирирічного мінімуму. Минулої доби ціна на нафту марки Brent впала майже на 4% і вперше з 2021 року подолала позначку в 60 доларів. Втім сьогодні відбулось відновлення. Разом з тим, ціни на нафту залишаються на порозі нещодавнього чотирирічного мінімуму. Серед причин - наслідки торговельної війни між США та Китаєм.

Контекст

Торговельна війна посилила вплив на ціни на нафту, оскільки ринки побоювалися, що як США, так і Китай зіткнуться зі збільшенням економічних потрясінь. Це може зашкодити їхньому апетиту до нафти, на що вказує низка слабких економічних показників з обох країн, -пише investing. 

Сектор послуг Китаю зростав у квітні повільнішими темпами, ніж очікувалося.

Дані щодо валового внутрішнього продукту показали неочікуване скорочення економіки США.

росія цього року очікує зменшення експорту та зниження цін на нафту - Bloomberg21.04.25, 14:03 • 3404 перегляди

Минулої доби відкриття торгів почалося з падіння на 4,6%. Але зниження завершилося на рівні 3,8%. Вказується, що це стало негайною реакцією на нещодавнє рішення ОПЕК+ збільшити видобуток сирої нафти. 

Угода, досягнута минулими вихідними основними країнами-експортерами нафти та їхніми союзниками, передбачає збільшення поставок на 411 000 барелів на день, починаючи з червня, згідно з раніше узгодженим графіком на травень.

- пише Аmbito.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що ціни на нафту впали на понад 2 долари за барель через плани ОПЕК+ прискорити видобуток.

Газ у Європі впав в ціні слідом за нафтою на тлі відставання потреби від поставок05.05.25, 16:27 • 6758 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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