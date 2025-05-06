Ціни на нафту різко відновились після падіння до чотирирічного мінімуму минулої доби

Ціни на нафту сьогодні вранці зросли на товарних ринках. Водночас нафтові ринки залишалися напруженими через перебої з попитом.

Передає УНН із посиланням на Іnvesting та Аmbito.

Деталі

Ціни на нафту різко зросли на азіатських торгах у вівторок, відновившись з чотирирічного мінімуму. Минулої доби ціна на нафту марки Brent впала майже на 4% і вперше з 2021 року подолала позначку в 60 доларів. Втім сьогодні відбулось відновлення. Разом з тим, ціни на нафту залишаються на порозі нещодавнього чотирирічного мінімуму. Серед причин - наслідки торговельної війни між США та Китаєм.

Контекст

Торговельна війна посилила вплив на ціни на нафту, оскільки ринки побоювалися, що як США, так і Китай зіткнуться зі збільшенням економічних потрясінь. Це може зашкодити їхньому апетиту до нафти, на що вказує низка слабких економічних показників з обох країн, -пише investing.

Сектор послуг Китаю зростав у квітні повільнішими темпами, ніж очікувалося.

Дані щодо валового внутрішнього продукту показали неочікуване скорочення економіки США.

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Минулої доби відкриття торгів почалося з падіння на 4,6%. Але зниження завершилося на рівні 3,8%. Вказується, що це стало негайною реакцією на нещодавнє рішення ОПЕК+ збільшити видобуток сирої нафти.

Угода, досягнута минулими вихідними основними країнами-експортерами нафти та їхніми союзниками, передбачає збільшення поставок на 411 000 барелів на день, починаючи з червня, згідно з раніше узгодженим графіком на травень. - пише Аmbito.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що ціни на нафту впали на понад 2 долари за барель через плани ОПЕК+ прискорити видобуток.

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