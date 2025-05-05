Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку

Ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель під час ранніх азійських торгів у понеділок, на тлі того, як ОПЕК+ має намір ще більше прискорити зростання видобутку нафти, що викликало побоювання щодо збільшення пропозиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2,04 долара за барель, або на 3,33%, до 59,25 долара за барель до 22:40 за Гринвічем (01:40 за Києвом), у той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 56,19 долара за барель, знизившись на 3,6%.

Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 9 квітня на відкритті торгів у понеділок після того, як ОПЕК+ погодилася прискорити зростання видобутку нафти другий місяць поспіль, збільшивши видобуток у червні на 411 000 барелів на добу.

ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії збільшує видобуток, незважаючи на падіння цін на нафту - FT

За підрахунками Reuters, червневе збільшення з восьми доведе загальні сукупні підвищення за квітень, травень та червень до 960 000 барелів на добу, що становить 44% від 2,2 млн барелів на добу різних скорочень, узгоджених з 2022 року.

"Рішення ОПЕК+ від 3 травня про збільшення квот на видобуток ще на 411 000 барелів на добу на червень посилює очікування ринку щодо того, що глобальний баланс попиту та пропозиції рухається до профіциту", - сказав у замітці Тім Еванс, засновник Evans on Energy.

Група може повністю скасувати свої добровільні скорочення до кінця жовтня, якщо члени не покращать дотримання своїх квот на видобуток, повідомили джерела в ОПЕК+.

Джерела в ОПЕК+ повідомили, що Саудівська Аравія підштовхує ОПЕК+ прискорити скасування більш ранніх скорочень видобутку, щоб покарати своїх колег щодо організації Ірак та Казахстан за неналежне дотримання своїх квот на видобуток.

Barclays знизив свій прогноз по Brent на $4 до $66 за барель на 2025 рік і на $2 до $60 за барель на 2026-й через прискорене розгортання поставок ОПЕК+, повідомив у своїй замітці аналітик Амарприт Сінгх.

Тим часом, напруженість на Близькому Сході загострилася після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв помститися Ірану за запуск угрупованням хуситів, що підтримується Тегераном, ракети, яка впала недалеко від головного аеропорту Ізраїлю.

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив у неділю, що Тегеран завдасть удару у відповідь, якщо Сполучені Штати або Ізраїль нападуть.

Хусити погрожують повною повітряною блокадою Ізраїлю, атакуючи аеропорти