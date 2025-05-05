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Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Цены на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель из-за планов ОПЕК+ ускорить добычу. Это вызвало опасения по поводу увеличения предложения на рынке.

Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи

Цены на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель во время ранних азиатских торгов в понедельник, на фоне того, как ОПЕК+ намерена еще больше ускорить рост добычи нефти, что вызвало опасения по поводу увеличения предложения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,04 доллара за баррель, или на 3,33%, до 59,25 доллара за баррель до 22:40 по Гринвичу (01:40 по Киеву), в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 56,19 доллара за баррель, снизившись на 3,6%.

Оба контракта достигли самого низкого уровня с 9 апреля на открытии торгов в понедельник после того, как ОПЕК+ согласилась ускорить рост добычи нефти второй месяц подряд, увеличив добычу в июне на 411 000 баррелей в сутки.

ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии увеличивает добычу, несмотря на падение цен на нефть - FT03.05.25, 15:51 • 8622 просмотра

По подсчетам Reuters, июньское увеличение из восьми доведет общие совокупные повышения за апрель, май и июнь до 960 000 баррелей в сутки, что составляет 44% от 2,2 млн баррелей в сутки различных сокращений, согласованных с 2022 года.

"Решение ОПЕК+ от 3 мая об увеличении квот на добычу еще на 411 000 баррелей в сутки на июнь усиливает ожидания рынка относительно того, что глобальный баланс спроса и предложения движется к профициту", - сказал в заметке Тим Эванс, основатель Evans on Energy.

Группа может полностью отменить свои добровольные сокращения до конца октября, если члены не улучшат соблюдение своих квот на добычу, сообщили источники в ОПЕК+.

Источники в ОПЕК+ сообщили, что Саудовская Аравия подталкивает ОПЕК+ ускорить отмену более ранних сокращений добычи, чтобы наказать своих коллег по организации Ирак и Казахстан за ненадлежащее соблюдение своих квот на добычу.

Barclays снизил свой прогноз по Brent на $4 до $66 за баррель на 2025 год и на $2 до $60 за баррель на 2026-й из-за ускоренного развертывания поставок ОПЕК+, сообщил в своей заметке аналитик Амарприт Сингх.

Тем временем, напряженность на Ближнем Востоке обострилась после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отомстить Ирану за запуск поддерживаемой Тегераном группировки хуситов ракеты, которая упала недалеко от главного аэропорта Израиля.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил в воскресенье, что Тегеран нанесет ответный удар, если Соединенные Штаты или Израиль нападут.

Хуситы угрожают полной воздушной блокадой Израиля, атакуя аэропорты05.05.25, 02:54 • 3242 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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