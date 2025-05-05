Газ у Європі впав в ціні слідом за нафтою на тлі відставання потреби від поставок

У Європі природний газ трохи знизився в ціні, на тлі того, як перспективи попиту на енергоносії не встигають за перспективами постачання, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Ф'ючерси на еталонні марки впали на 2,1% у понеділок, перш ніж скоротити частину цих втрат. Нафта, з якою пов'язані деякі газові контракти, впала через побоювання щодо глобального надлишку після того, як ОПЕК+ погодилася збільшити видобуток, збільшивши пропозицію в той час, коли попиту кидає виклик торговельна війна.

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Побоювання з приводу торгової напруженості та її впливу на світовий попит на енергоносії чинили тиск на ціни з того часу, як США запровадили низку мит, а європейські ф'ючерси на газ втратили понад 20% у квітні. Хоча падіння, схоже, пожвавило попит в Азії, яка конкурує з Європою за паливні вантажі, побоювання з приводу уповільнення економіки в обох регіонах продовжують чинити тиск на ціни, пише видання.

Президент США Дональд Трамп припустив, що його адміністрація може укласти торгові угоди з деякими країнами вже цього тижня, але також сказав, що не планує розмовляти зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Китай опинився в центрі уваги тарифної кампанії Трампа, що змусило Пекін вжити заходів у відповідь проти американських мит.

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Тим часом сильне виробництво відновлюваних джерел енергії в Європі також чинило тиск на попит на викопне паливо в останні дні, що дозволило накопичувати більше газу напередодні наступної зими. Сховища регіону зараз заповнені більш ніж на 40%, хоча це все ще нижче за середній показник близько 50% за останні п'ять років, зазначає видання.

Нідерландські ф'ючерси на найближчий місяць, європейський газовий еталон, торгувалися на 0,7% нижче, до 32,84 євро за мегават-годину станом на 10:00 в Амстердамі.