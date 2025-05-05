Газ у Європі впав в ціні слідом за нафтою на тлі відставання потреби від поставок

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона
09:24 • 44625 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

08:41 • 46287 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 87835 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 97996 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 144664 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 172546 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 204328 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 108438 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 102286 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 102447 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+14°
1м/с
64%
746 мм
Популярнi новини

Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку

5 травня, 05:19 • 50410 перегляди

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP

5 травня, 07:29 • 48743 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 38993 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 30592 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 27223 перегляди
Публікації

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

09:24 • 44608 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 87808 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 97969 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 204315 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 98206 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Роберт Фіцо

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 27504 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 30876 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 39267 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 26154 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 43780 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Сухий Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

Газ у Європі впав в ціні слідом за нафтою на тлі відставання потреби від поставок

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Ф'ючерси впали на 2,1% через побоювання щодо глобального надлишку. Сильне виробництво відновлюваної енергії в Європі також чинить тиск на попит на викопне паливо.

Газ у Європі впав в ціні слідом за нафтою на тлі відставання потреби від поставок

У Європі природний газ трохи знизився в ціні, на тлі того, як перспективи попиту на енергоносії не встигають за перспективами постачання, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на еталонні марки впали на 2,1% у понеділок, перш ніж скоротити частину цих втрат. Нафта, з якою пов'язані деякі газові контракти, впала через побоювання щодо глобального надлишку після того, як ОПЕК+ погодилася збільшити видобуток, збільшивши пропозицію в той час, коли попиту кидає виклик торговельна війна.

Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку05.05.25, 08:19 • 50650 переглядiв

Побоювання з приводу торгової напруженості та її впливу на світовий попит на енергоносії чинили тиск на ціни з того часу, як США запровадили низку мит, а європейські ф'ючерси на газ втратили понад 20% у квітні. Хоча падіння, схоже, пожвавило попит в Азії, яка конкурує з Європою за паливні вантажі, побоювання з приводу уповільнення економіки в обох регіонах продовжують чинити тиск на ціни, пише видання.

Президент США Дональд Трамп припустив, що його адміністрація може укласти торгові угоди з деякими країнами вже цього тижня, але також сказав, що не планує розмовляти зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Китай опинився в центрі уваги тарифної кампанії Трампа, що змусило Пекін вжити заходів у відповідь проти американських мит.

ЄС збирається запропонувати заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Bloomberg05.05.25, 12:48 • 5036 переглядiв

Тим часом сильне виробництво відновлюваних джерел енергії в Європі також чинило тиск на попит на викопне паливо в останні дні, що дозволило накопичувати більше газу напередодні наступної зими. Сховища регіону зараз заповнені більш ніж на 40%, хоча це все ще нижче за середній показник близько 50% за останні п'ять років, зазначає видання.

Нідерландські ф'ючерси на найближчий місяць, європейський газовий еталон, торгувалися на 0,7% нижче, до 32,84 євро за мегават-годину станом на 10:00 в Амстердамі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Європа
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати
Brent
$60.36
Bitcoin
$94,351.30
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.72
Золото
$3,328.50
Ethereum
$1,805.58