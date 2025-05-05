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Газ в Европе упал в цене вслед за нефтью на фоне отставания потребности от поставок

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Фьючерсы упали на 2,1% из-за опасений по поводу глобального избытка. Сильное производство возобновляемой энергии в Европе также оказывает давление на спрос на ископаемое топливо.

Газ в Европе упал в цене вслед за нефтью на фоне отставания потребности от поставок

В Европе природный газ немного снизился в цене, на фоне того, как перспективы спроса на энергоносители не успевают за перспективами поставок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на эталонные марки упали на 2,1% в понедельник, прежде чем сократить часть этих потерь. Нефть, с которой связаны некоторые газовые контракты, упала из-за опасений по поводу глобального избытка после того, как ОПЕК+ согласилась увеличить добычу, увеличив предложение в то время, когда спросу бросает вызов торговая война.

Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи05.05.25, 08:19 • 50484 просмотра

Опасения по поводу торговой напряженности и ее влияния на мировой спрос на энергоносители оказывали давление на цены с тех пор, как США ввели ряд пошлин, а европейские фьючерсы на газ потеряли более 20% в апреле. Хотя падение, похоже, оживило спрос в Азии, которая конкурирует с Европой за топливные грузы, опасения по поводу замедления экономики в обоих регионах продолжают оказывать давление на цены, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может заключить торговые соглашения с некоторыми странами уже на этой неделе, но также сказал, что не планирует разговаривать со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Китай оказался в центре внимания тарифной кампании Трампа, что заставило Пекин принять ответные меры против американских пошлин.

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Тем временем сильное производство возобновляемых источников энергии в Европе также оказывало давление на спрос на ископаемое топливо в последние дни, что позволило накапливать больше газа в преддверии следующей зимы. Хранилища региона сейчас заполнены более чем на 40%, хотя это все еще ниже среднего показателя около 50% за последние пять лет, отмечает издание.

Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц, европейский газовый эталон, торговались на 0,7% ниже, до 32,84 евро за мегаватт-час по состоянию на 10:00 в Амстердаме.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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