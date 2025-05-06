Цены на нефть резко восстановились после падения до четырехлетнего минимума в минувшие сутки

Цены на нефть сегодня утром выросли на товарных рынках. В то же время нефтяные рынки оставались напряженными из-за перебоев со спросом.

Передает УНН со ссылкой на Investing и Аmbito.

Цены на нефть резко выросли на азиатских торгах во вторник, восстановившись с четырехлетнего минимума. В минувшие сутки цена на нефть марки Brent упала почти на 4% и впервые с 2021 года преодолела отметку в 60 долларов. Впрочем, сегодня произошло восстановление. Вместе с тем, цены на нефть остаются на пороге недавнего четырехлетнего минимума. Среди причин – последствия торговой войны между США и Китаем.

Торговая война усилила влияние на цены на нефть, поскольку рынки опасались, что как США, так и Китай столкнутся с увеличением экономических потрясений. Это может навредить их аппетиту к нефти, на что указывает ряд слабых экономических показателей из обеих стран, - пишет investing.

Сектор услуг Китая рос в апреле более медленными темпами, чем ожидалось.

Данные по валовому внутреннему продукту показали неожиданное сокращение экономики США.

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В минувшие сутки открытие торгов началось с падения на 4,6%. Но снижение завершилось на уровне 3,8%. Указывается, что это стало немедленной реакцией на недавнее решение ОПЕК+ увеличить добычу сырой нефти.

Соглашение, достигнутое в минувшие выходные основными странами-экспортерами нефти и их союзниками, предусматривает увеличение поставок на 411 000 баррелей в день, начиная с июня, согласно ранее согласованному графику на май.