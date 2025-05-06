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Нафта марки Brent

Падіння цін на нафту робить путіна більш зговірливим щодо врегулювання війни рф в Україні, вважає Трамп

Київ • УНН

 • 1714 перегляди

Президент США вважає, що рф та Україна хочуть врегулювати війну. Трамп припускає, що путін після падіння цін на нафту буде більш схильний до миру.

Падіння цін на нафту робить путіна більш зговірливим щодо врегулювання війни рф в Україні, вважає Трамп

Президент США припускає, що москва демонструватиме новий інтерес до припинення війни проти України. Цьому сприяє нещодавнє падіння цін на нафту.

Передає УНН із посиланням на Іnvesting та Reuters.

Деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що рф та України "хочуть врегулювати війну". За словами Трампа, президент росії володимир путін після нещодавнього падіння цін на нафту буде більш схильний до миру. 

Я думаю, що Росія з ціною на нафту зараз, нафта впала, ми знаходимося в хорошій позиції для врегулювання, вони хочуть врегулювати. Україна хоче врегулювання

- сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті на початку цього тижня. 

Трамп висловив оптимізм щодо ситуації, знову заявивши про досягнення прогресу. Президент США висловив сподівання на позитивний результат. Також глава Білого дому зауважив, що кількість загиблих у війні рф проти України набагато більша, ніж повідомляє більшість ЗМІ, і "жодна зі сторін війни не публікує актуальні дані про втрати".

Він також згадав перемир'я на три дні від кремля.

"Як ви знаєте, президент Путін щойно оголосив триденне припинення вогню – що звучить небагато, але це багато, якби ви знали, з чого ми почали", – сказав Трамп.

Нагадаємо

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах, відновившись після падіння до найнижчого рівня з 2021 року. Причиною падіння стали побоювання щодо наслідків торговельної війни між США та Китаєм.

путін прагне захопити всю Україну, а не миру: ексвіцепрезидент США Пенс розкритикував політику Трампа06.05.25, 09:04 • 4130 переглядiв

Ігор Тележніков

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