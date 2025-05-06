Падение цен на нефть делает путина более сговорчивым по урегулированию войны рф в Украине, считает Трамп
Киев • УНН
Президент США считает, что рф и Украина хотят урегулировать войну. Трамп предполагает, что путин после падения цен на нефть будет более склонен к миру.
Президент США предполагает, что Москва будет демонстрировать новый интерес к прекращению войны против Украины. Этому способствует недавнее падение цен на нефть.
Передает УНН со ссылкой на Іnvesting и Reuters.
Детали
Президент США Дональд Трамп заявил, что рф и Украина "хотят урегулировать войну". По словам Трампа, президент россии владимир путин после недавнего падения цен на нефть будет более склонен к миру.
Я думаю, что Россия с ценой на нефть сейчас, нефть упала, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования, они хотят урегулировать. Украина хочет урегулирования
Трамп выразил оптимизм относительно ситуации, вновь заявив о достижении прогресса. Президент США выразил надежду на положительный результат. Также глава Белого дома отметил, что количество погибших в войне рф против Украины намного больше, чем сообщает большинство СМИ, и "ни одна из сторон войны не публикует актуальные данные о потерях".
Он также упомянул перемирие на три дня от кремля.
"Как вы знаете, президент Путин только что объявил трехдневное прекращение огня – что звучит немного, но это много, если бы вы знали, с чего мы начали", – сказал Трамп.
Напомним
Цены на нефть выросли на азиатских торгах, восстановившись после падения до самого низкого уровня с 2021 года. Причиной падения стали опасения по поводу последствий торговой войны между США и Китаем.
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