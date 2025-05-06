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Падение цен на нефть делает путина более сговорчивым по урегулированию войны рф в Украине, считает Трамп

Киев • УНН

 • 1570 просмотра

Президент США считает, что рф и Украина хотят урегулировать войну. Трамп предполагает, что путин после падения цен на нефть будет более склонен к миру.

Падение цен на нефть делает путина более сговорчивым по урегулированию войны рф в Украине, считает Трамп

Президент США предполагает, что Москва будет демонстрировать новый интерес к прекращению войны против Украины. Этому способствует недавнее падение цен на нефть.

Передает УНН со ссылкой на Іnvesting и Reuters.

Детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что рф и Украина "хотят урегулировать войну". По словам Трампа, президент россии владимир путин после недавнего падения цен на нефть будет более склонен к миру. 

Я думаю, что Россия с ценой на нефть сейчас, нефть упала, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования, они хотят урегулировать. Украина хочет урегулирования

- сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в начале этой недели. 

Трамп выразил оптимизм относительно ситуации, вновь заявив о достижении прогресса. Президент США выразил надежду на положительный результат. Также глава Белого дома отметил, что количество погибших в войне рф против Украины намного больше, чем сообщает большинство СМИ, и "ни одна из сторон войны не публикует актуальные данные о потерях".

Он также упомянул перемирие на три дня от кремля.

"Как вы знаете, президент Путин только что объявил трехдневное прекращение огня – что звучит немного, но это много, если бы вы знали, с чего мы начали", – сказал Трамп.

Напомним

Цены на нефть выросли на азиатских торгах, восстановившись после падения до самого низкого уровня с 2021 года. Причиной падения стали опасения по поводу последствий торговой войны между США и Китаем.

Путин стремится захватить всю Украину, а не к миру: экс-вице-президент США Пенс раскритиковал политику Трампа06.05.25, 09:04 • 4110 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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