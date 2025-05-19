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Глава МЗС Фінляндії закликала знизити стелю цін на нафту та ввести мита на весь експорт з рф

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Міністр Еліна Валтонен пропонує посилити санкції проти рф, знизивши цінову межу на нафту та запровадивши мита на російський експорт до ЄС. США мають відіграти важливу роль у посиленні санкцій.

Глава МЗС Фінляндії закликала знизити стелю цін на нафту та ввести мита на весь експорт з рф

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що санкційний тиск на рф необхідно посилити, зокрема шляхом зниження граничної ціни на нафту та запровадження нових мит на весь російський експорт до Європейського Союзу. Про це повідомляють фінські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За словами Валтонен, одним зі способів було б зниження граничної ціни на російську нафту з нинішніх 60 доларів за барель. Вона зазначила, що ринкова ціна на нафту за останні тижні впала, і тому стелю цін слід знизити.

Я б сказав, що це може бути 40 баксів. Але на даному етапі будь-який крок вниз хороший

- зазначила Валтонен.

Зокрема, це означає, що російську нафту можна транспортувати на продаж на західних танкерах тільки в тому випадку, якщо ціна на нафту становить менше 60 доларів за барель. 

Востаннє Фінляндія пропонувала знизити граничну ціну в січні разом з іншими країнами Північної Європи та Балтії. Цінова межа встановлюється країнами G7. За словами Валтонен, багато країн G7 готові знизити цінову межу, але питання залежить від США.

Тепер ми чекаємо позицію США з цього питання: хочуть вони сильно вдарити по росії чи ні

- пояснила міністр.

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За словами Валтонен, позиція Фінляндії зрозуміла.

Ми сподіваємося, що росії буде завдано сильного удару. Вона веде жорстоку агресивну війну в Україні і, схоже, не розуміє ніякої м'якої дипломатії, а віддає перевагу силі

- додала вона.

Також Валтонен заявила, що вона представила своїм колегам з ЄС угоду, яка буде спрямована на введення митних зборів на всю продукцію, що експортується з росії до ЄС.

Нам також доведеться платити значно більше за всі нафтопродукти, імпортовані з росії - сказала Валтонен.

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За словами Валтонен, в Сенаті США також існує значна підтримка підготовлюваної системи, в рамках якої Сполучені Штати будуть вводити імпортні мита в розмірі до 500 відсотків для суб'єктів, які закуповують російську нафту.

Крім того, санкцій мають зазнати всі найбільші нафтові компанії росії. За словами Валтонен, ЄС уже вживає заходів, але Сполученим Штатам також необхідно втрутитися

- заявила міністр.

Нагадаємо

Нещодавно верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти росії. За її словами, йдеться не про 17-ий пакет, про який говорили останнім часом.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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