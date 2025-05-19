Польща конфіскувала шини для літаків Boeing, які перевозилися до росії попри санкції

Польська митниця вилучила п’ять метричних тонн шин для цивільних літаків Boeing, які мали перевозитися транзитом через Білорусь та росію. Такі товари підпадають під санкції Європейського Союзу, повідомляє Reuters з посиланням на Національну податкову адміністрацію країни, пише УНН.

Деталі

Поліцейські... виявили під час перевірки вантажівки в Корощині, що водій перевозив шини, які використовуються в цивільних літаках Boeing, замість заявлених автомобільних та автобусних шин - повідомила Національна податкова адміністрація.

У відомстві також зазначили, що відправником товару була компанія з Іспанії. Було відкрито кримінальне провадження щодо спроби митного шахрайства.

Відправником товару була компанія з Іспанії, а одержувачем – з Азербайджану. Було розпочато кримінальне фінансове провадження у зв'язку з митним шахрайством. Санкційні товари було затримано

Західні санкції проти Росії неодноразово посилювалися з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, але поки що зупинити війну це не допомогло.

Доповнення

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із Європою рішуче посилять санкції проти росії, якщо диктатор рф володимир путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".