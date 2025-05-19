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Польша конфисковала шины для самолетов Boeing, которые перевозились в россию несмотря на санкции

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Польская таможня изъяла 5 тонн шин для самолетов Boeing, которые должны были транзитом попасть в россию в обход санкций ЕС. Отправителем была компания из Испании.

Польша конфисковала шины для самолетов Boeing, которые перевозились в россию несмотря на санкции

Польская таможня изъяла пять метрических тонн шин для гражданских самолетов Boeing, которые должны были перевозиться транзитом через Беларусь и Россию. Такие товары подпадают под санкции Европейского Союза, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную налоговую администрацию страны, пишет УНН.

Детали

Полицейские... обнаружили во время проверки грузовика в Корощине, что водитель перевозил шины, используемые в гражданских самолетах Boeing, вместо заявленных автомобильных и автобусных шин

- сообщила Национальная налоговая администрация.

В ведомстве также отметили, что отправителем товара была компания из Испании. Было открыто уголовное производство по факту попытки таможенного мошенничества.

Отправителем товара была компания из Испании, а получателем – из Азербайджана. Было начато уголовное финансовое производство в связи с таможенным мошенничеством. Санкционные товары были задержаны

Западные санкции против России неоднократно усиливались с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, но пока остановить войну это не помогло.

Дополнение

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон вместе с Европой решительно усилят санкции против России, если диктатор РФ Владимир Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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