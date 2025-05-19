Глава МИД Финляндии призвала снизить потолок цен на нефть и ввести пошлины на весь экспорт из рф

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что санкционное давление на рф необходимо усилить, в частности путем снижения предельной цены на нефть и введения новых пошлин на весь российский экспорт в Европейский Союз. Об этом сообщают финские СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам Валтонен, одним из способов было бы снижение предельной цены на российскую нефть с нынешних 60 долларов за баррель. Она отметила, что рыночная цена на нефть за последние недели упала, и поэтому потолок цен следует снизить.

Я бы сказал, что это может быть 40 баксов. Но на данном этапе любой шаг вниз хороший - отметила Валтонен.

В частности, это означает, что российскую нефть можно транспортировать на продажу на западных танкерах только в том случае, если цена на нефть составляет менее 60 долларов за баррель.

В последний раз Финляндия предлагала снизить предельную цену в январе вместе с другими странами Северной Европы и Балтии. Ценовой предел устанавливается странами G7. По словам Валтонен, многие страны G7 готовы снизить ценовой предел, но вопрос зависит от США.

Теперь мы ждем позицию США по этому вопросу: хотят они сильно ударить по россии или нет - пояснила министр.

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По словам Валтонен, позиция Финляндии понятна.

Мы надеемся, что россии будет нанесен сильный удар. Она ведет жестокую агрессивную войну в Украине и, похоже, не понимает никакой мягкой дипломатии, а отдает предпочтение силе - добавила она.

Также Валтонен заявила, что она представила своим коллегам из ЕС соглашение, которое будет направлено на введение таможенных пошлин на всю продукцию, экспортируемую из россии в ЕС.

Нам также придется платить значительно больше за все нефтепродукты, импортируемые из россии - сказала Валтонен.

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По словам Валтонен, в Сенате США также существует значительная поддержка подготавливаемой системы, в рамках которой Соединенные Штаты будут вводить импортные пошлины в размере до 500 процентов для субъектов, закупающих российскую нефть.

Кроме того, санкциям должны подвергнуться все крупнейшие нефтяные компании россии. По словам Валтонен, ЕС уже принимает меры, но Соединенным Штатам также необходимо вмешаться - заявила министр.

Напомним

Недавно верховная представительница Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против россии. По ее словам, речь идет не о 17-ом пакете, о котором говорили в последнее время.