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Еврокомиссия предложит снизить предельную цену на российскую нефть до $50

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС предложит странам G7 снизить предельную цену на российскую нефть до 50 долларов за баррель. Ограничение цен G7 было согласовано в декабре 2022 года.

Еврокомиссия предложит снизить предельную цену на российскую нефть до $50

ЕС предложит министрам финансов стран G7 снизить текущую предельную стоимость нефти рф. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис ответил "Да" на вопрос СМИ по поводу того, предложит ли он снизить лимит на российскую нефть. Ответ был в кулуарах встречи министров финансов G7 в Канаде на этой неделе.  

Это то, на что мы обратили внимание со стороны Комиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я ожидаю определенного интереса также со стороны других партнеров G7 в этом отношении и определенного обсуждения

– сказал Валдис Домбровскис.

Чиновник не назвал уровень, до которого Европейский Союз хотел бы снизить верхний предел цены. Но чиновники ЕС, проинформированные о переговорах:

ЕС предложит 50 долларов за баррель.

- сказали они, пишет Reuters.

Справочно

Ограничение цен G7 было согласовано в декабре 2022 года. Они запрещают торговлю российской сырой нефтью, транспортируемой танкерами, если цена превышает 60 долларов за баррель. Речь идет также о запрете судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской сырой нефти по всему миру, если она не продается по цене, ниже предельной цены.

Отметим, что в начале апреля 2025 года нефтяная цена упала ниже 60 долларов. На это, среди прочего, повлияло глобальное беспокойство по поводу экономического роста после объявлений США о глобальных таможенных тарифах. 

Напомним

УНН передавал, что цены на российскую нефть падают в течение недель, приблизив стоимость экспорта к двухлетнему минимуму.

Цены на нефть упали из-за снижения рейтинга США агентством Moody's и данных о замедлении промышленности Китая. 

Глава МИД Финляндии призвала снизить потолок цен на нефть и ввести пошлины на весь экспорт из рф19.05.25, 16:12 • 1316 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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