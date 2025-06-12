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"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует

Киев • УНН

 • 13167 просмотра

Украина вынуждена использовать советскую технику, но санкции блокируют импорт запчастей. Кто виноват и что делать, чтобы не подорвать обороноспособность?

"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует

В последнее время в медиа получила широкую огласку вопрос использования Украиной военной техники советского производства. В обществе возникли дискуссии относительно закупок комплектующих, необходимых для обслуживания и ремонта этой техники. Это особенно актуально в условиях активных боевых действий, где исправность оборудования часто определяет жизнь и эффективность обороны. На этом фоне все чаще звучат заявления о возможной "зраде" и непрозрачности в цепях поставок. УНН решил разобраться, действительно ли в этой ситуации есть основания для возмущения и где, если вообще, стоит искать виновных.

Как выживает украинская техника советского производства в войне XXI века?

После начала вооруженной агрессии россии в 2014 году, а впоследствии и полномасштабного вторжения в 2022-м, Украина была вынуждена максимально привлечь имеющиеся военные ресурсы.

До момента системной военной поддержки от западных партнеров, большинство техники, находившейся на вооружении, была еще советского производства – преимущественно исправная, но морально устаревшая. Украина на тот момент не имела налаженного производства танков, боевых самолетов, вертолетов и большинства бронетехники.

Начиная с 2014 года, эта техника активно использовалась на фронте. Понятно, что в условиях боевых действий она выходила из строя, получала поражения и нуждалась в постоянном техническом обслуживании. Встал вполне логичный вопрос – как ее ремонтировать? Техника советского образца не совместима с современными комплектующими, а запуск нового производства – процесс сложный, дорогой и технологически непростой, особенно в условиях войны. Поэтому украинские ремонтные предприятия начали искать по миру запчасти, которые могли бы подойти.

Поиски велись в странах ЕС и среди других партнеров, которые когда-то закупали советское или российское оборудование и могли хранить его остатки на складах. При этом важно отметить, что в случае запчастей российского производства, речь идет только о тех запасах, которые были произведены россией и проданы другим странам до 2014 года, то есть до начала войны против Украины.

Санкции против россии: когда закон сталкивается с реальностью фронта

До 2014 года вопрос импорта товаров из россии оставался стабильным и контролируемым. Однако после начала агрессии, а особенно после полномасштабного вторжения в 2022 году, правительство Украины начало активно внедрять санкционные ограничения как ответ на военные действия рф.

В 2015 году появилось первое ключевое постановление – №1147 от 30 декабря, которое ввело первоначальный запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров российского происхождения. Впоследствии, уже после полномасштабного вторжения, Постановление КМУ №426 от 9 апреля 2022 года установило полный запрет на импорт любых товаров из россии. В 2023 году ограничения только усилились: 30 мая Постановлением №545 был расширен перечень запрещенных к ввозу товаров; 6 июня Постановление №577 уточнило запреты, в частности в части энергоресурсов; а 31 октября Постановлением №1133 внесены изменения в систему лицензирования импорта и экспорта определенных товаров, что дополнительно усложнило процедуры.

Эти документы, бесспорно, важны с точки зрения национальной безопасности и экономического давления на агрессора. Но в то же время ни в одном из них не предусмотрено исключений для особо чувствительных позиций – например, запасных частей для советской военной техники, которая по сей день используется на фронте. В результате импорт даже легальных деталей, произведенных в СССР или в россии до 2014 года и размещенных на складах в странах ЕС, сегодня почти невозможен. Поставщики рискуют получить обвинения в сотрудничестве с врагом, а украинские банки часто не пропускают платежи через финансовый мониторинг. Таким образом, нормативная база, созданная для блокировки торговли с рф, на практике блокирует и критически важные процессы ремонта военной техники, которая ежедневно спасает жизни на передовой.

Промежуточные выводы: техника воюет, а законы – не успевают

  • Украина вынуждена использовать советскую технику, поскольку до начала масштабной международной поддержки другой альтернативы не было – танки, самолеты, вертолеты и бронемашины остались в наследство от СССР.
    • Для их ремонта нужны оригинальные или совместимые запчасти, которых не производят в Украине, ведь современные комплектующие к этой технике не подходят, а налаживание нового производства является слишком дорогим, технологически сложным и длительным процессом.
      • Украинские ремонтные и обслуживающие компании вынуждены искать остатки таких деталей за рубежом, в частности в странах ЕС и других государствах, которые ранее закупали советское или российское оборудование и могли хранить его на своих складах.
        • На законодательном уровне пока нет четкого разграничения между товарами, произведенными в россии до начала войны, и теми, что подпадают под санкции. Из-за этого даже импорт запчастей из стран-партнеров блокируется: банковский финмониторинг не пропускает платежи, а сами импортеры могут столкнуться с обвинениями в коллаборационизме.
          • В результате нынешнее регулирование фактически делает невозможным ввоз критически важных комплектующих, даже если они не поступают непосредственно из рф. Это создает угрозу как для поддержания боевого состояния военной техники, так и для функционирования гражданского авиационного флота.

            Кто виноват: игра в крайних под звуки взрывов

            Возможно, виноваты военные? Те самые, которые ежедневно используют советскую технику для защиты страны, выполняют боевые задачи и – как ни странно – в процессе ее ломают. Потому что война – дело такое: не береги как музейный экспонат, а работай до последнего ресурса.

            А может, виноваты ремонтники? Те, кто день и ночь, всеми возможными и невозможными способами пытается починить "старую гвардию" из всего, что только можно найти в мире. Латают, сваривают, переделывают, чтобы у пилота было на чем взлететь, а у механика – что дать на замену.

            Возможно, виноваты и чиновники, которые не видят системной проблемы и не спешат вносить коррективы в нормативную базу? Потому что, кажется, в постановлениях все запрещено, а как это влияет на фронт – ну, это уже "технический вопрос".

            Но в этой истории есть нюанс: искать виновных, не решая корень проблемы – это примерно то же самое, что играть на руку врагу. А он, между прочим, не беспокоится ни о каких стандартах. Украинские эксперты находили подтверждение тому, что ударные беспилотники типа "Shahed" собираются из чего попало, паяются вручную, но летят, а ракеты, в свою очередь, выпускаются практически с конвейера – без уточнения происхождения деталей и без сертификации ISO.

            Поэтому, пока мы разбираемся, кто больше виноват в ремонте винтика, стоит не потерять винт в главном: победа зависит не только от того, кто прав, но и от того, кто действует.

            Что говорят эксперты отрасли?

            Участники круглого стола "Стратегический потенциал украинской авиации", организованного Аэрокосмической Ассоциацией Украины, подчеркнули, что авиационная промышленность в условиях полномасштабной войны требует системной государственной поддержки, в частности через адаптацию законодательства к актуальным вызовам. 

            Командующий армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Павел Бардаков очертил ключевые проблемы, с которыми сталкиваются военные – это изношенность техники, необходимость ее ремонта, модернизации и интеграции современных средств связи, управления и поражения.

            По словам главного конструктора АТ "Антонов" Александра Дверина, хоть программы импортозамещения частично реализуются, полностью отказаться от деталей российского и белорусского происхождения пока сложно: много ключевых комплектующих до сих пор изготавливаются исключительно в рф или рб, что делает проблему их замены особенно острой для всей авиационно-оборонной отрасли.

            Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов также подчеркивал сложности с импортозамещением военной техники в Украине и отмечал, что, несмотря на поставки отдельных видов современной иностранной техники, их использование требует согласования со стороны западных партнеров, в частности США. По его мнению, в целом военно-техническая помощь остается ограниченной и не слишком эффективной, а Украина пока вынуждена полагаться преимущественно на остатки устаревшего советского вооружения.

            Таким образом эксперты в большинстве своем единодушны в том, что юридические и институциональные барьеры также остаются критическим вызовом. Без оперативных изменений на уровне государственной политики развитие отраслей, которые непосредственно обеспечивают оборону, будет заблокировано. 

            Что дальше?

            В этой ситуации уместным шагом выглядит обновление нормативной базы с учетом реального положения дел и потребностей оборонного сектора и авиационной отрасли. Из-за нечетких формулировок в действующих постановлениях блокируются платежи за импорт даже из надежных европейских источников, а поставщики сталкиваются с рисками юридических осложнений и обвинений. В итоге – замедление поставок, трудности с ремонтом и, как следствие, потенциальное снижение технической способности государства в критически важных секторах.

            Этот вопрос национальной безопасности требует комплексного урегулирования на уровне Кабинета Министров Украины в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и всеми профильными контролирующими органами – в частности путем разработки четкого и прозрачного алгоритма поставки комплектующих, в том числе продукции, изготовленной до 2022 года. Это позволит избежать правовой путаницы, обеспечить бесперебойную логистику запчастей и направить санкционное давление туда, где оно действительно эффективно – против страны-агрессора, а не против собственной обороноспособности.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

            Войнаполитикапубликации
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