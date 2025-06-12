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Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский

Киев • УНН

 • 12442 просмотра

Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные постепенно оттесняют оккупантов в Сумской области. Наиболее активные бои продолжаются на Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский

Вооруженные силы Украины в Сумской области понемногу отталкивают войска рф. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Был сегодня доклад главкома Сырского – фронт и прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению 

- сказал Зеленский.

Напомним

В настоящее время на фронте произошло 118 боевых столкновений. Враг активно действует на Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
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