Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные постепенно оттесняют оккупантов в Сумской области. Наиболее активные бои продолжаются на Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.
Вооруженные силы Украины в Сумской области понемногу отталкивают войска рф. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Был сегодня доклад главкома Сырского – фронт и прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению
Напомним
В настоящее время на фронте произошло 118 боевых столкновений. Враг активно действует на Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.