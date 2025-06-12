Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский

Вооруженные силы Украины в Сумской области понемногу отталкивают войска рф. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Был сегодня доклад главкома Сырского – фронт и прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению - сказал Зеленский.

Напомним

В настоящее время на фронте произошло 118 боевых столкновений. Враг активно действует на Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.