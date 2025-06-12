Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський

Збройні сили України в Сумській області потроху відштовхують війська рф. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була сьогодні доповідь головкома Сирського – фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам. Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу - сказав Зеленський.

Нагадаємо

На цей час на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.