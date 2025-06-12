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Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський

Київ • УНН

 • 16616 перегляди

Володимир Зеленський повідомив, що українські військові поступово відтісняють окупантів у Сумській області. Найбільш активні бої тривають на Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський

Збройні сили України в Сумській області потроху відштовхують війська рф. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була сьогодні доповідь головкома Сирського – фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам. Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

На цей час на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Сирський Олександр Станіславович
Володимир Зеленський
Україна
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