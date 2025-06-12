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Генштаб про ситуацію на фронті: 118 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 688 перегляди

З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень, ворог найбільш активний на Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Тривають важкі бої, українські війська тримають оборону.

Генштаб про ситуацію на фронті: 118 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

На цей час на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог одинадцять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове. Чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник проводив дві наступальні дії в районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районі населеного пункту Біла Гора. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші захисники відбивають шістнадцять атак окупантів поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 19 атак противника. Авіаударів зазнав населений пункт Козацьке.

На Новопавлівському напрямку ворог двадцять двічі намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка, крім того, завдав авіаційних ударів по районах Новозлатополя та Чумацького.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили три штурмові дії ворога в районі Новоандріївки та в бік Павлівки. Населений пункт Верхня Криниця зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося дванадцять боєзіткнень, одне з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинувши 16 керованих авіаційних бомб, та здійснив 119 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків – без особливих змін, резюмували у Генштабі.

Втрати рф в Україні сягнули мільйона: Генштаб розписав по роках12.06.25, 08:59 • 3386 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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