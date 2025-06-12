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Генштаб о ситуации на фронте: 118 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 558 просмотра

С начала суток произошло 118 боевых столкновений, враг наиболее активен на Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Продолжаются тяжелые бои, украинские войска держат оборону.

Генштаб о ситуации на фронте: 118 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

На данный момент на фронте произошло 118 боевых столкновений. Враг активно действует на Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг одиннадцать раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголово. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник проводил две наступательные действия в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивали шесть штурмовых действий российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районе населенного пункта Белая Гора. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении наши защитники отбивают шестнадцать атак оккупантов вблизи населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 32 попытки вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Удачное, Новосергеевка, Горехово и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак противника. Авиаударам подвергся населенный пункт Казацкое.

На Новопавловском направлении враг двадцать два раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг проводил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка, кроме того, нанес авиационные удары по районам Новозлатополя и Чумацкого.

На Ореховском направлении украинские воины отбили три штурмовые действия врага в районе Новоандреевки и в сторону Павловки. Населенный пункт Верхняя Криница подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло двенадцать боестолкновений, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 119 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Потери рф в Украине достигли миллиона: Генштаб расписал по годам12.06.25, 08:59 • 3362 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Украина
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