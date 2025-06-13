Российскому рэперу Тимати сообщили о подозрении - СБУ

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому рэперу-пропагандисту Тимати, сообщили в спецслужбе 13 июня, пишет УНН.

Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову (более известному под сценическим псевдонимом "Тимати") - сообщили в СБУ.

Детали

По материалам дела, Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на "выборах".

Кроме того, как указано, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Задокументировано, что этот фигурант принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Тимуру Юнусову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно).