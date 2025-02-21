"Жодні правила більше не мають значення": Джордж Клуні про президентство Трампа

Відомий актор і режисер Джордж Клуні виступив із різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що нинішній політичний клімат базується на ігноруванні фактів та маніпуляціях. Про це повідомляє New York Times, пише УНН.

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Зазначається, що відомий американський актор і режисер Джордж Клуні виступив із різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа.

"Жодні правила більше не мають значення. Це як дозволити немовляті перейти шосе 405 посеред дня."

"Я вірю в цю ідею про те, що дуга історії схиляється до справедливості, і я знаю, що зараз це не так", - продовжив Клуні. "Я думаю, що завжди є ці коливання маятника. Перші вибори Трампа, я вважаю, стали результатом восьми років правління темношкірого президента".

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Актор також прокоментував вибори.

Адміністрація Байдена жахливо пояснила, що ми є світовою економікою, де ми насправді діємо краще, ніж всі інші країни G7. Вони погано розповідали історію, тому що їхній посланець працював не найкращим чином, м'яко кажучи, - сказав Клуні.

Клуні також порушив питання про можливе врегулювання CBS News в інтерв'ю "60 хвилин" Камали Харріс, з яким Трамп не згоден. Материнська компанія новинної організації Paramount Global і її контролюючий власник Шарі Редстоун, як повідомляється, розглядають можливість врегулювання через угоду зі Skydance Media, яка знаходиться в розробці.

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У статті в Times Клуні погодився з коментарем Джейка Теппера про те, що угода "означатиме, що мережа Едварда Р. Марроу з волі її власників заявить: "Ми не будемо говорити правду владі. Ми поступимося владі за рахунок правди"".

"Це справляє страхітливий вплив на пресу", - заявив Клуні в інтерв'ю Times.

Клуні також розповів Times про підготовку до свого дебюту на Бродвеї в "Добраніч і удачі", сценічній версії фільму, в якому він був співавтором і режисером. Історія обертається навколо журналіста Едварда Р. Марроу, який виступає проти Джозефа Р. Маккарті, сенатора США, відомого за бурхливим періодом маккартизму. Клуні зіграє Марроу в бродвейській постановці замість Фреда Френдлі, свого персонажа в оригінальному фільмі.