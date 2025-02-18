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05:23 • 27211 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125532 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184468 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148788 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139948 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117892 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108337 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103028 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143785 перегляди

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Трамп підпише нові укази під час свого першого спільного телеінтерв'ю з Маском у прайм-тайм

Трамп підпише нові укази під час свого першого спільного телеінтерв'ю з Маском у прайм-тайм

Київ • УНН

 • 54400 перегляди

Дональд Трамп планує підписати нові виконавчі укази у своєму будинку в Мар-а-Лаго. Паралельно відбудеться трансляція його першого спільного телеінтерв'ю з Ілоном Маском у прайм-тайм.

Президент Дональд Трамп у вівторок планував підписати нові виконавчі укази зі свого будинку у Флориді, поки його перше спільне телеінтерв’ю з радником Ілоном Маском транслюється в прайм-тайм.

Передає УНН із посиланням на APnews.

У вівторок президент Дональд Трамп підпише нові укази у своєму будинку у Флориді, а його перше спільне телеінтерв'ю з Ілоном Маском вийде в ефір у прайм-тайм.

Будинок Трампа у Флориді також стане місцем проведення програми нагородження консервативної групи на чолі з Майком Флінном, який недовго був радником з питань національної безпеки під час першого президентського терміну республіканців.

Після Панами Коста-Ріка також погодилася прийняти мігрантів, висланих зі США18.02.25, 14:37 • 20765 переглядiв

Білий дім не надав негайних коментарів щодо зазначених указів, які Трамп підписував пізніше у вівторок у Мар-а-Лаго, своєму приватному клубі і резиденції в Палм-Біч. Раніше на цьому тижні було підписано заяви про те, як президент хоче керувати федеральним урядом: йшлося про питання безпеки кордонів, навколишнє середовище та права трансгендерів.

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Нагадаємо

Делегації США та рф під час переговорів в Ер-Ріяді домовились про мирний план з трьох етапів. План передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні та підписання остаточної угоди.

Радник президента США Майк Волц заявив про наміри швидко розпочати переговори щодо мирної угоди в Україні. За його словами, обговорюватимуться питання території та гарантій безпеки, а США консультуються з союзниками.

В ОП прокоментували ймовірні домовленості США та рф про триетапний мирний план18.02.25, 19:00 • 42555 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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