Трамп підпише нові укази під час свого першого спільного телеінтерв'ю з Маском у прайм-тайм
Київ • УНН
Дональд Трамп планує підписати нові виконавчі укази у своєму будинку в Мар-а-Лаго. Паралельно відбудеться трансляція його першого спільного телеінтерв'ю з Ілоном Маском у прайм-тайм.
Президент Дональд Трамп у вівторок планував підписати нові виконавчі укази зі свого будинку у Флориді, поки його перше спільне телеінтерв’ю з радником Ілоном Маском транслюється в прайм-тайм.
Передає УНН із посиланням на APnews.
У вівторок президент Дональд Трамп підпише нові укази у своєму будинку у Флориді, а його перше спільне телеінтерв'ю з Ілоном Маском вийде в ефір у прайм-тайм.
Будинок Трампа у Флориді також стане місцем проведення програми нагородження консервативної групи на чолі з Майком Флінном, який недовго був радником з питань національної безпеки під час першого президентського терміну республіканців.
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Білий дім не надав негайних коментарів щодо зазначених указів, які Трамп підписував пізніше у вівторок у Мар-а-Лаго, своєму приватному клубі і резиденції в Палм-Біч. Раніше на цьому тижні було підписано заяви про те, як президент хоче керувати федеральним урядом: йшлося про питання безпеки кордонів, навколишнє середовище та права трансгендерів.
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