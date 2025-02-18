Трамп підпише нові укази під час свого першого спільного телеінтерв'ю з Маском у прайм-тайм

Президент Дональд Трамп у вівторок планував підписати нові виконавчі укази зі свого будинку у Флориді, поки його перше спільне телеінтерв’ю з радником Ілоном Маском транслюється в прайм-тайм.

Передає УНН із посиланням на APnews.

У вівторок президент Дональд Трамп підпише нові укази у своєму будинку у Флориді, а його перше спільне телеінтерв'ю з Ілоном Маском вийде в ефір у прайм-тайм.

Будинок Трампа у Флориді також стане місцем проведення програми нагородження консервативної групи на чолі з Майком Флінном, який недовго був радником з питань національної безпеки під час першого президентського терміну республіканців.

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Білий дім не надав негайних коментарів щодо зазначених указів, які Трамп підписував пізніше у вівторок у Мар-а-Лаго, своєму приватному клубі і резиденції в Палм-Біч. Раніше на цьому тижні було підписано заяви про те, як президент хоче керувати федеральним урядом: йшлося про питання безпеки кордонів, навколишнє середовище та права трансгендерів.

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