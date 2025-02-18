Трамп подпишет новые указы во время его первого совместного телеинтервью с Маском в прайм-тайм

Президент Дональд Трамп во вторник планировал подписать новые исполнительные указы из своего дома во Флориде, пока его первое совместное телеинтервью с советником Илоном Маском транслируется в прайм-тайм.

Передает УНН с ссылкой на APnews.

Во вторник президент Дональд Трамп подпишет новые указы в своем доме во Флориде, а его первое совместное телеинтервью с Илоном Маском выйдет в эфир в прайм-тайм.

Дом Трампа во Флориде также станет местом проведения программы награждения консервативной группы во главе с Майком Флинном, который недолго был советником по вопросам национальной безопасности во время первого президентского срока республиканцев.

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Белый дом не предоставил немедленных комментариев по указанным указам, которые Трамп подписывал позже во вторник в Мар-а-Лаго, своем частном клубе и резиденции в Палм-Бич. Ранее на этой неделе были подписаны заявления о том, как президент хочет управлять федеральным правительством: речь шла о вопросах безопасности границ, окружающей среде и правах трансгендеров.

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Напомним,

Делегации США и РФ во время переговоров в Эр-Рияде договорились о мирном плане из трех этапов. План предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения.

Советник президента США Майк Уолц заявил о намерениях быстро начать переговоры по мирному соглашению в Украине. По его словам, будут обсуждаться вопросы территории и гарантий безопасности, а США консультируются с союзниками.

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