Трамп подпишет новые указы во время его первого совместного телеинтервью с Маском в прайм-тайм

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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
17:15 • 38626 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
15:01 • 71081 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
13:55 • 90158 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 114538 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 156452 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 150031 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

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Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 146983 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 143325 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

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Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 134705 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135370 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

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Трамп подпишет новые указы во время его первого совместного телеинтервью с Маском в прайм-тайм

Трамп подпишет новые указы во время его первого совместного телеинтервью с Маском в прайм-тайм

Киев  •  УНН

 • 7659 просмотра

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Дональд Трамп планирует подписать новые исполнительные указы в своем доме в Мар-а-Лаго. Параллельно состоится трансляция его первого совместного телеинтервью с Илоном Маском в прайм-тайм.

Президент Дональд Трамп во вторник планировал подписать новые исполнительные указы из своего дома во Флориде, пока его первое совместное телеинтервью с советником Илоном Маском транслируется в прайм-тайм.

Передает УНН с ссылкой на APnews.

Во вторник президент Дональд Трамп подпишет новые указы в своем доме во Флориде, а его первое совместное телеинтервью с Илоном Маском выйдет в эфир в прайм-тайм.

Дом Трампа во Флориде также станет местом проведения программы награждения консервативной группы во главе с Майком Флинном, который недолго был советником по вопросам национальной безопасности во время первого президентского срока республиканцев.

После Панамы Коста-Рика также согласилась принять мигрантов, высланных из США18.02.25, 14:37 • 15673 просмотра

Белый дом не предоставил немедленных комментариев по указанным указам, которые Трамп подписывал позже во вторник в Мар-а-Лаго, своем частном клубе и резиденции в Палм-Бич. Ранее на этой неделе были подписаны заявления о том, как президент хочет управлять федеральным правительством: речь шла о вопросах безопасности границ, окружающей среде и правах трансгендеров.

Маск получает миллионные контракты от правительства США, несмотря на призывы к сокращениям13.02.25, 09:50 • 33294 просмотра

Напомним,

Делегации США и РФ во время переговоров в Эр-Рияде договорились о мирном плане из трех этапов. План предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения.

Советник президента США Майк Уолц заявил о намерениях быстро начать переговоры по мирному соглашению в Украине. По его словам, будут обсуждаться вопросы территории и гарантий безопасности, а США консультируются с союзниками.

В ОП прокомментировали вероятные договоренности США и РФ о трехэтапном мирном плане18.02.25, 19:00 • 11218 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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