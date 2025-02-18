Трамп подпишет новые указы во время его первого совместного телеинтервью с Маском в прайм-тайм
Киев • УНН
Дональд Трамп планирует подписать новые исполнительные указы в своем доме в Мар-а-Лаго. Параллельно состоится трансляция его первого совместного телеинтервью с Илоном Маском в прайм-тайм.
Президент Дональд Трамп во вторник планировал подписать новые исполнительные указы из своего дома во Флориде, пока его первое совместное телеинтервью с советником Илоном Маском транслируется в прайм-тайм.
Передает УНН с ссылкой на APnews.
Во вторник президент Дональд Трамп подпишет новые указы в своем доме во Флориде, а его первое совместное телеинтервью с Илоном Маском выйдет в эфир в прайм-тайм.
Дом Трампа во Флориде также станет местом проведения программы награждения консервативной группы во главе с Майком Флинном, который недолго был советником по вопросам национальной безопасности во время первого президентского срока республиканцев.
После Панамы Коста-Рика также согласилась принять мигрантов, высланных из США18.02.25, 14:37 • 15673 просмотра
Белый дом не предоставил немедленных комментариев по указанным указам, которые Трамп подписывал позже во вторник в Мар-а-Лаго, своем частном клубе и резиденции в Палм-Бич. Ранее на этой неделе были подписаны заявления о том, как президент хочет управлять федеральным правительством: речь шла о вопросах безопасности границ, окружающей среде и правах трансгендеров.
Маск получает миллионные контракты от правительства США, несмотря на призывы к сокращениям13.02.25, 09:50 • 33294 просмотра
Напомним,
Делегации США и РФ во время переговоров в Эр-Рияде договорились о мирном плане из трех этапов. План предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения.
Советник президента США Майк Уолц заявил о намерениях быстро начать переговоры по мирному соглашению в Украине. По его словам, будут обсуждаться вопросы территории и гарантий безопасности, а США консультируются с союзниками.
В ОП прокомментировали вероятные договоренности США и РФ о трехэтапном мирном плане18.02.25, 19:00 • 11218 просмотров