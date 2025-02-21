"Никакие правила больше не имеют значения": Джордж Клуни о президентстве Трампа

Известный актер и режиссер Джордж Клуни выступил с резкой критикой в адрес администрации Дональда Трампа, заявив, что нынешний политический климат базируется на игнорировании фактов и манипуляциях. Об этом сообщает New York Times, пишет УНН.

Деталі

Известный американский актер и режиссер Джордж Клуни выступил с резкой критикой в адрес администрации Дональда Трампа.

"Никакие правила больше не имеют значения. Это как позволить младенцу перейти шоссе 405 посреди дня."

В Белом доме короновали Трампа

"Я верю в эту идею о том, что дуга истории склоняется к справедливости, и я знаю, что сейчас это не так", - продолжил Клуни. "Я думаю, что всегда есть эти колебания маятника. Первые выборы Трампа, я считаю, стали результатом восьми лет правления темнокожего президента".

Актер также прокомментировал выборы.

Администрация Байдена ужасно объяснила, что мы являемся мировой экономикой, где мы на самом деле действуем лучше, чем все остальные страны G7. Они плохо рассказывали историю, потому что их посланник работал не лучшим образом, мягко говоря, - сказал Клуни.

Клуни также поднял вопрос о возможном урегулировании CBS News в интервью "60 минут" Камале Харрис, с которым Трамп не согласен. Материнская компания новостной организации Paramount Global и ее контролирующий владелец Шари Редстоун, как сообщается, рассматривают возможность урегулирования через соглашение со Skydance Media, которое находится в разработке.

Трамп подпишет новые указы во время своего первого совместного телеинтервью с Маском в прайм-тайм

В статье в Times Клуни согласился с комментарием Джейка Теппера о том, что сделка "будет означать, что сеть Эдварда Р. Марроу по воле ее владельцев заявит: "Мы не будем говорить правду властям. Мы уступим власти за счет правды"".

"Это оказывает устрашающее влияние на прессу", - заявил Клуни в интервью Times.

Клуни также рассказал Times о подготовке к своему дебюту на Бродвее в "Спокойной ночи и удачи", сценической версии фильма, в котором он был соавтором и режиссером. История вращается вокруг журналиста Эдварда Р. Марроу, который выступает против Джозефа Р. Маккарти, сенатора США, известного по бурному периоду маккартизма. Клуни сыграет Марроу в бродвейской постановке вместо Фреда Френдли, своего персонажа в оригинальном фильме.