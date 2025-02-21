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"Никакие правила больше не имеют значения": Джордж Клуни о президентстве Трампа

Киев  •  УНН

 • 8440 просмотра

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Джордж Клуни критически высказался об администрации Трампа и политическом климате в США, сравнив его с «младенцем на шоссе». Актер также обсудил свой дебют на Бродвее в "Спокойной ночи и удачи" и прокомментировал работу администрации Байдена.

Известный актер и режиссер Джордж Клуни выступил с резкой критикой в адрес администрации Дональда Трампа, заявив, что нынешний политический климат базируется на игнорировании фактов и манипуляциях. Об этом сообщает New York Times, пишет УНН.

Деталі

Известный американский актер и режиссер Джордж Клуни выступил с резкой критикой в адрес администрации Дональда Трампа.

"Никакие правила больше не имеют значения. Это как позволить младенцу перейти шоссе 405 посреди дня."

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"Я верю в эту идею о том, что дуга истории склоняется к справедливости, и я знаю, что сейчас это не так", - продолжил Клуни. "Я думаю, что всегда есть эти колебания маятника. Первые выборы Трампа, я считаю, стали результатом восьми лет правления темнокожего президента".

Актер также прокомментировал выборы. 

Администрация Байдена ужасно объяснила, что мы являемся мировой экономикой, где мы на самом деле действуем лучше, чем все остальные страны G7. Они плохо рассказывали историю, потому что их посланник работал не лучшим образом, мягко говоря,

- сказал Клуни.

Клуни также поднял вопрос о возможном урегулировании CBS News в интервью "60 минут" Камале Харрис, с которым Трамп не согласен. Материнская компания новостной организации Paramount Global и ее контролирующий владелец Шари Редстоун, как сообщается, рассматривают возможность урегулирования через соглашение со Skydance Media, которое находится в разработке.

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В статье в Times Клуни согласился с комментарием Джейка Теппера о том, что сделка "будет означать, что сеть Эдварда Р. Марроу по воле ее владельцев заявит: "Мы не будем говорить правду властям. Мы уступим власти за счет правды"".

"Это оказывает устрашающее влияние на прессу", - заявил Клуни в интервью Times.

Клуни также рассказал Times о подготовке к своему дебюту на Бродвее в "Спокойной ночи и удачи", сценической версии фильма, в котором он был соавтором и режиссером. История вращается вокруг журналиста Эдварда Р. Марроу, который выступает против Джозефа Р. Маккарти, сенатора США, известного по бурному периоду маккартизма. Клуни сыграет Марроу в бродвейской постановке вместо Фреда Френдли, своего персонажа в оригинальном фильме.

Алина Волянская

Алина Волянская

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