Британский премьер проведет пресс-конференцию после саммита по Украине после саммита
Киев • УНН
19 мировых лидеров собрались в Lancaster House на безопасностном саммите по Украине. Кир Стармер проведет пресс-конференцию по итогам обсуждения европейской безопасности и урегулирования войны.
Премьер-министр Великобритании в ближайшее время примет участие в пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины. Сегодня лидеры стран Европы и представители НАТО провели обсуждение возможных дальнейших шагов и возвращения "на правильный путь" в контексте безопасности Европы и урегулирования российско-украинской войны.
Передает УНН со ссылкой на Sky News.
Премьер-министр Кир Стармер вскоре проведет пресс-конференцию в Lancaster House после завершения украинского саммита по безопасности в центре Лондона.
В общем 19 мировых лидеров собрались в Lancaster House, чтобы обсудить безопасность Европы, поскольку премьер-министр надеется вернуть мирный план по Украине "на правильный путь".
Напомним,
На переговорах речь шла о роли Европы в прекращении войны России против Украины, также происходило обсуждение отношений европейского континента с США.
Трамп выдвинул условие Зеленскому для возобновления переговоров с США01.03.25, 00:28 • 68078 просмотров