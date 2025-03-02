Європейські лідери зібралися на безпековому саміті в Лондоні: основні теми у обговоренні
Київ • УНН
У Ланкастер-хаусі в Лондоні триває саміт європейських лідерів під головуванням прем'єра Британії Кіра Стармера. На порядку денному - припинення війни рф в Україні та відносини з США.
Саміт європейських лідерів, який приймає прем'єр Британії Кір Стармер триває Ланкастер-хаусі в центрі Лондона.
Час не визначений, але вважається, що дискусії на саміті відбуватимуться протягом наступних кількох годин. ВВС повідомляє про низку тем, які будуть висвітлені у ході саміту безпеки, що присвячний Україні, передає УНН.
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На переговорах йтиметься про роль Європи у припиненні війни, а також буде обговорення відносин європейського континенту з США.
Очікується, що після завершення переговорів, прем'єр Британії Стармер проведе прес-конференцію.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув у Лондон, до Ланкастер-хаусу, де прем'єр Британії Кір Стармер проводить міжнародний саміт з питань безпеки, що присвячений Україні.
Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про ключові аспекти безпекового саміту у Лондоні02.03.25, 16:38 • 53385 переглядiв