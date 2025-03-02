Європейські лідери зібралися на безпековому саміті в Лондоні: основні теми у обговоренні

Саміт європейських лідерів, який приймає прем'єр Британії Кір Стармер триває Ланкастер-хаусі в центрі Лондона.

Час не визначений, але вважається, що дискусії на саміті відбуватимуться протягом наступних кількох годин. ВВС повідомляє про низку тем, які будуть висвітлені у ході саміту безпеки, що присвячний Україні, передає УНН.

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На переговорах йтиметься про роль Європи у припиненні війни, а також буде обговорення відносин європейського континенту з США. - пише ВВС.

Очікується, що після завершення переговорів, прем'єр Британії Стармер проведе прес-конференцію.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув у Лондон, до Ланкастер-хаусу, де прем'єр Британії Кір Стармер проводить міжнародний саміт з питань безпеки, що присвячений Україні.

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про ключові аспекти безпекового саміту у Лондоні