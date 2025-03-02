Зеленський та європейські лідери зібралися на безпековому саміті в Лондоні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу на міжнародний саміт з питань безпеки. На зустрічі присутні лідери європейських країн, включаючи Макрона, Туска, Шольца та фон дер Ляєн.
Президент України Володимир Зеленський щойно прибув до Ланкастер-хаусу, де прем'єр Британії Кір Стармер проводить міжнародний саміт з питань безпеки.
Передає УНН із посиланням на SkyNews.
Президент України Володимир Зеленський щойно прибув до Lancaster House, де його тепло зустрів сер Кейр Стармер. Пара коротко поговорила за дверима, перш ніж піти всередину, щоб відвідати надзвичайний міжнародний саміт.
Група європейських лідерів прибуває до Ланкастер Хаус у центрі Лондона.
Очікувалося більше десятка представників, серед яких президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Вже прибули прибули: прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади прибули до Lancaster House на міжнародний саміт Кіра Стармера з оборони та безпеки, що присвячений Україні.
Також прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні прибула до Ланкастер-Хаус.
Були помічені прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф та канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Серед учасників також президент Фінляндії Александр Стубб і президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Зеленський та світові лідери зберуться на саміті в Лондоні: хто приїде02.03.25, 11:32 • 101926 переглядiв