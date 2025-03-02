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Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Киев • УНН

 • 84099 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус на международный саммит по вопросам безопасности. На встрече присутствуют лидеры европейских стран, включая Макрона, Туска, Шольца и фон дер Ляйен.

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский только что прибыл в Ланкастер-хаус, где премьер Британии Кир Стармер проводит международный саммит по вопросам безопасности.

Передает УНН со ссылкой на SkyNews.

Президент Украины Владимир Зеленский только что прибыл в Lancaster House, где его тепло встретил сэр Кейр Стармер. Пара коротко поговорила за дверью, прежде чем пойти внутрь, чтобы посетить чрезвычайный международный саммит.

- информирует издание. 

Группа европейских лидеров прибывает в Ланкастер Хаус в центре Лондона.

Ожидалось более десятка представителей, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Уже прибыли прибыли: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, премьер-министр Чехии Петр Фиала и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Джастин Трюдо, премьер-министр Канады прибыли в Lancaster House на международный саммит Кира Стармера по обороне и безопасности, посвященный Украине.

Также премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла в Ланкастер-Хаус.

Были замечены премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министра Нидерландов Дик Схоф и канцлер Германии Олаф Шольц.

Среди участников также президент Финляндии Александр Стубб и президент Европейского совета Антонио Кошта, премьер-министр Испании Педро Санчес.

Зеленский и мировые лидеры соберутся на саммите в Лондоне: кто приедет02.03.25, 11:32 • 101907 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
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