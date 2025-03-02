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Европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне: основные темы в обсуждении

Киев • УНН

 • 30177 просмотра

В Ланкастер-хаусе в Лондоне продолжается саммит европейских лидеров под председательством премьера Британии Кира Стармера. На повестке дня - прекращение войны рф в Украине и отношения с США.

Европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне: основные темы в обсуждении

Саммит европейских лидеров, который принимает премьер Британии Кир Стармер продолжается в Ланкастер-хаусе в центре Лондона.

Время не определено, но считается, что дискуссии на саммите будут происходить в течение следующих нескольких часов. ВВС сообщает о ряде тем, которые будут освещены в ходе саммита безопасности, посвященный Украине, передает УНН.

Детали

На переговорах речь пойдет о роли Европы в прекращении войны, а также будет обсуждение отношений европейского континента с США.

- пишет ВВС.

Ожидается, что после завершения переговоров, премьер Британии Стармер проведет пресс-конференцию.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, в Ланкастер-хаус, где премьер Британии Кир Стармер проводит международный саммит по вопросам безопасности, посвященный Украине. 

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне02.03.25, 16:38 • 53384 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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