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Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Киев • УНН

 • 53384 просмотра

Марк Рютте очертил три главных аспекта саммита: поддержка Украины, достижение прочного мира и усиление НАТО. На встрече в Лондоне присутствуют Владимир Зеленский и европейские лидеры.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Рютте отметил, что Украине необходима весомая поддержка уже сегодня, и для этого Европа должна активизироваться.

Передает УНН со ссылкой на страницу Марк Рютте в сети Х.

Очень позитивно настроены на сегодняшнюю встречу в Лондоне, подчеркнул Рютте.

 Генсек НАТО определил три ключевых момента:

1. Поддержите Украину сегодня. Все в Европе должны делать больше; 2. Мы все хотим мирного соглашения, и оно должно быть длительным. Европа действительно активизируется здесь; 3. Чтобы сохранить НАТО сильной, Европа увеличит расходы на оборону

- говорится в заметке.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры прибыли в Ланкастер-хаус на международный саммит по вопросам безопасности.

Британия опубликовала детали запланированного на сегодня саммита по вопросам Украины02.03.25, 07:34 • 95961 просмотр

Игорь Тележников

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