Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне
Киев • УНН
Марк Рютте очертил три главных аспекта саммита: поддержка Украины, достижение прочного мира и усиление НАТО. На встрече в Лондоне присутствуют Владимир Зеленский и европейские лидеры.
Рютте отметил, что Украине необходима весомая поддержка уже сегодня, и для этого Европа должна активизироваться.
Передает УНН со ссылкой на страницу Марк Рютте в сети Х.
Очень позитивно настроены на сегодняшнюю встречу в Лондоне, подчеркнул Рютте.
Генсек НАТО определил три ключевых момента:
1. Поддержите Украину сегодня. Все в Европе должны делать больше; 2. Мы все хотим мирного соглашения, и оно должно быть длительным. Европа действительно активизируется здесь; 3. Чтобы сохранить НАТО сильной, Европа увеличит расходы на оборону
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры прибыли в Ланкастер-хаус на международный саммит по вопросам безопасности.
Британия опубликовала детали запланированного на сегодня саммита по вопросам Украины02.03.25, 07:34 • 95961 просмотр