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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36150 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про ключові аспекти безпекового саміту у Лондоні

Київ • УНН

 • 53385 перегляди

Марк Рютте окреслив три головні аспекти саміту: підтримка України, досягнення тривалого миру та посилення НАТО. На зустрічі в Лондоні присутні Володимир Зеленський та європейські лідери.

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про ключові аспекти безпекового саміту у Лондоні

Рютте зазначив, що Україні необхідна вагома підтримка вже сьогодні, і для цього Європа має активізуватися.

Передає УНН із посиланням на сторінку Марк Рютте у мережі Х.

Дуже позитивно налаштовані на сьогоднішню зустріч у Лондоні, підкреслив Рютте.

 Генсек НАТО визначив три ключові моменти:

1. Підтримайте Україну сьогодні. Всі в Європі повинні робити більше; 2. Ми всі хочемо мирної угоди, і вона має бути тривалою. Європа дійсно активізується тут; 3. Щоб зберегти НАТО сильною, Європа збільшить витрати на оборону

- ідеться у дописі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери прибули до Ланкастер-хаусу на міжнародний саміт з питань безпеки.

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Ігор Тележніков

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