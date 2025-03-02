Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про ключові аспекти безпекового саміту у Лондоні

Рютте зазначив, що Україні необхідна вагома підтримка вже сьогодні, і для цього Європа має активізуватися.

Передає УНН із посиланням на сторінку Марк Рютте у мережі Х.

Дуже позитивно налаштовані на сьогоднішню зустріч у Лондоні, підкреслив Рютте.

Генсек НАТО визначив три ключові моменти:

1. Підтримайте Україну сьогодні. Всі в Європі повинні робити більше; 2. Ми всі хочемо мирної угоди, і вона має бути тривалою. Європа дійсно активізується тут; 3. Щоб зберегти НАТО сильною, Європа збільшить витрати на оборону