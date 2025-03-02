Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про ключові аспекти безпекового саміту у Лондоні
Київ • УНН
Марк Рютте окреслив три головні аспекти саміту: підтримка України, досягнення тривалого миру та посилення НАТО. На зустрічі в Лондоні присутні Володимир Зеленський та європейські лідери.
Рютте зазначив, що Україні необхідна вагома підтримка вже сьогодні, і для цього Європа має активізуватися.
Передає УНН із посиланням на сторінку Марк Рютте у мережі Х.
Дуже позитивно налаштовані на сьогоднішню зустріч у Лондоні, підкреслив Рютте.
Генсек НАТО визначив три ключові моменти:
1. Підтримайте Україну сьогодні. Всі в Європі повинні робити більше; 2. Ми всі хочемо мирної угоди, і вона має бути тривалою. Європа дійсно активізується тут; 3. Щоб зберегти НАТО сильною, Європа збільшить витрати на оборону
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери прибули до Ланкастер-хаусу на міжнародний саміт з питань безпеки.
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