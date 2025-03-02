Фон дер Ляєн анонсувала "всеосяжний план" для посилення безпеки ЄС - підсумки саміту у Лондоні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні у Лондоні виступила із заявами про необхідність активізації та посилення оборони. Посадовиця обіцяє представити відповідний "всеосяжний" план у середині наступного тижня, передає УНН із посиланням на Le Monde.

Ми всі зрозуміли, що після тривалого періоду недостатнього інвестування зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це необхідно для безпеки Європейського Союзу

Голова Європейської комісії заявила, що представить "всеосяжний план" на саміті ЄС у четвер, додавши, що важливо:

Щодо майбутнього зруйнованої російською агресією України, фон дер Ляєн наступне:

Гарантії безпеки є надзвичайно важливими. Ми повинні поставити Україну в сильну позицію, щоб у неї були засоби для зміцнення і захисту. Це фактично перетворює Україну на сталевого дикобраза, який є неперетравлюваним для потенційних загарбників