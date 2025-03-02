Фон дер Ляєн анонсувала "всеосяжний план" для посилення безпеки ЄС - підсумки саміту у Лондоні

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36109 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 60057 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 61965 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66108 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77478 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61543 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59437 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127474 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82947 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232734 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13541 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16591 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11245 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 10760 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26345 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95832 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127474 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232734 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408537 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16626 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23831 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24649 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26546 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76873 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Фон дер Ляєн анонсувала "всеосяжний план" для посилення безпеки ЄС - підсумки саміту у Лондоні

Київ • УНН

 • 158485 перегляди

Голова Єврокомісії представить новий план посилення оборони ЄС на саміті наступного тижня. План передбачає збільшення інвестицій в оборону та надання гарантій безпеки Україні.

Фон дер Ляєн анонсувала "всеосяжний план" для посилення безпеки ЄС - підсумки саміту у Лондоні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні у Лондоні виступила із заявами про необхідність активізації та посилення оборони. Посадовиця обіцяє представити відповідний "всеосяжний" план у середині наступного тижня, передає УНН із посиланням на Le Monde.

Ми всі зрозуміли, що після тривалого періоду недостатнього інвестування зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це необхідно для безпеки Європейського Союзу

- сказала Фон дер Ляєн. 

Голова Європейської комісії  заявила, що представить "всеосяжний план" на саміті ЄС у четвер, додавши, що важливо:

  • різко посилити оборону;
    • зробити кроки та значно активізуватися;

      Щодо майбутнього зруйнованої російською агресією України, фон дер Ляєн наступне:

      Гарантії безпеки є надзвичайно важливими. Ми повинні поставити Україну в сильну позицію, щоб у неї були засоби для зміцнення і захисту. Це фактично перетворює Україну на сталевого дикобраза, який є неперетравлюваним для потенційних загарбників

      - сказала вона.

      Нагадаємо

      Прем'єр-міністр Польщі закликав посилити військову присутність НАТО на східному фланзі. Туск підтримав ініціативу Італії щодо проведення саміту європейських лідерів та США.

      Стармер: працюємо над планом припинення війни, який обговоримо з США і будемо просувати спільно02.03.25, 17:43 • 28352 перегляди

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      Політика
      Європейська комісія
      NATO
      Європейський Союз
      Італія
      Сполучені Штати
      Урсула фон дер Ляєн
      Україна
      Лондон
      Brent
      $64.90
      Bitcoin
      $82,241.70
      S&P 500
      $5,330.87
      Tesla
      $262.04
      Газ TTF
      $33.67
      Золото
      $3,110.12
      Ethereum
      $1,637.93